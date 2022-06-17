بسعر 2 ألف دينار ارخص سيارات مستعملة بحالات جيدة في البحرين

ارخص سيارات مستعملة في البحرين، حيث يسعى سوق البحرين للسيارات المستعملة أن يقدم للمشترين أفضل السيارات والتي تتميز بإمكانيات متطورة ومميزات السلامة والأمان والتكنولوجيا والترفيه التي يبحث عنها أي مشتري ويرغب في أن تكون في سيارته، والسيارات المستعملة لم تكن أبدًا سيئة وربما قد تكون هناك سيارة مستعملة وتنافس سيارة جديدة لم تلبث أن تم تقديمها إلى الأسواق، وما يميز المستعملة أيضًا مناسبة سعرها للكثير من الفئات المجتمعية.

سيارات مستعملة في البحرين

1. سيارة مستعملة مازدا سي إكس-9 2020

تعد شركة مازدا من أكثر شركات السيارات اليابانية شهرة وقدمت سيارة مازدا 2020م وأصبحت واحدة من أكثر السيارات الشهيرة في الأسواق وتتميز بكل مما يلي:-

تم إصدارها في عام 2020م.

تقطع مسافة تبلغ 2 ألف و400 كيلو متر.

متوفرة في منطقة المنامة البحرينية بسعر 14 ألف و900 دينار بحريني.

لون السيارة الخارجي أحمر.

تعمل السيارة بوقود البنزين.

تتكون من أربعة أبواب.

2. سيارة فورد إسكيب 2.5L 2011 مستعملة

تعد سيارات فورد من السيارات القيّمة والتي لها مكانة كبيرة في الأسواق وخاصة بسبب هيكلها الخارجي الجذاب وتتميز بالمواصفات التالية:-

سعة محرك السيارة يبلغ 2500 سي سي (2.5لتر).

تم إصدارها في عام 2011م ومتوفرة في المنامة.

عدد الكيلو مترات التي يمكنها قطعها 167 ألف كيلو متر مسافة.

تعمل بناقل حركة أوتوماتيكي يتكون من عدة نقلات.

نوع الوقود هو البنزين وتتكون من أربعة أبواب.

لون السيارة فضي ومتوفرة بسعر 2 ألف دينار بحريني.

3. سيارة تويوتا افالون 3.5L XLE 2017 مستعملة

لا شك أن سيارات تويوتا هي الأكثر شهرة وتتميز سيارة تويوتا أفالون موديل 2017م بكل من المواصفات التالية:-

سنة الصنع هي 2017م ويمكنها السير حتى 52 ألف و550 كيلو متر مسافة.

تتوفر السيارة في المنامة للسوق المستعملة بسعر 8 آلاف و700 دينار بحريني.

لون السيارة الخارجي فضي وتتكون من أربعة ألوان وناقل حركة أوتوماتيكي.

4. سيارة هوندا اكورد 3.5 لتر V6 سبورت 2016 مستعملة

تتميز سيارة هوندا أكورد بأنها من أشهر سيارات هوندا التي تم تقديمها في عام 2016م وتتميز بكل مما يلي:-