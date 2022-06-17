نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض تقسيط سيارة موديل 2022 ميتسوبيشي 6 فئات ولا في الأحلام من العيسائي للسيارات في المقال التالي

كما عودنا العسائي للسيارات بالتنسيق مع الأهلي اس.ان.بي SNB. يقدم في يناير عرض ولا في الأحلام لـ انطلاقة رائعة لـ 3 فئات من سيارات ميتسوبيشي 2022. والتي تتناسب مع كل من الرياضية والعائلية وذات التحمل العالي. وسنشرح لكم العرض بالتفصيل. عرض تقسيط سيارة موديل 2022 باجيرو 3 فئات ولا في الأحلام من العيسائي للسيارات؟ سيارة باجيرو موديل 2022 بتقسيط 1895 ريال سعودي.والذي يبدأ سعرها من 127100 ريال سعودي. والسعر يشمل الضريبة. والذي يشمل الضريبة الخاصة بالقيمة المضافة. والسيارة تتملك جميع سُبل الراحة والسهولة: نظام تثبيت السرعة، أقفال آلية للأبواب، نوافذ كهربائية، تحكم من المقود ( الدريكسون)، مرايا جانبية كهربائية ومكيف أوتوماتيك. علاوة على الترفيه والتكنولوجيا: نظام ملاحة، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX، بلوتوث و8 مكبرات الصوت.

سيارات ميتسوبيشي موجودة في العرض واسعارها

سيارة مونتيرو سبورت Montero Sportموديل 2021 ابتداء تقسيط من 1731 ريال سعودي. والتي يبدأ سعرها من 109850 ريال سعودي. والسعر يشمل الضريبة.

سيارة اكليبس كروس موديل 2022 ابتداء من 1320 ريال سعودي. والتي يصل سعرها كاش من 92600 ريال سعودي شامل الضريبة واللوحات.

سيارة اتراج موديل 2022 قسط ابتداء من 597 ريال سعودي. والتي يصل سعر الستاندرد لـ 42000 ريال سعودي شامل الضريبة، واللوحات.

وكذلك سيارة اكسباندر موديل 2022 بقسط 1041 ريال سعودي. والتي يبدأ سعرها من 73050 ريال سعودي. يشمل الضريبة القيمة المضافة.

سيارة ال 200 ناقل حركة أوتوماتيكي موديل 2022 بقسط يبدأ من 1423 ريال سعودي.والتي يبدأ سعرها من 77395 ريال سعودي السعر شامل الضريبة. ما هي مميزات التقسيط لـ سيارات ميتسوبيشي موديلات 2022 -2021 مع العيسيائي للسيارات والأهلي اس ان بي؟ أولًا هامش ربح 0.99 في المائة. وهذا مناسب جدًا لمن يرغب في البداية.

ثانيًا لا توجد دفعة أولى.

ثالثًا لا توجد رسوم إدارية.

أما رابعًا خدمة المساعدة على الطريق لمدة 3 سنوات مجانًا. ما هي الشروط والأحكام؟ تمويل لمدة 5 سنوات أي 60 شهر مقدم من البنك الأهلي السعودي تأجير مع الوعد بالتمليك. ينطبق هذا العرض على موديلات محددة قد تختلف بعض المواصفات عن السيارة الموضحة بالصورة. تفضل بزيارة الفروع الخاصة بالعيسائي للسيارات أو الموقع الإلكتروني لمعرفة المزيد عن السيارة المناسبة لك. يمكنك التواصل على رقم 8002440060 عناوين فروع العيسائي للسيارات في السعودية عنوان المكتب الرئيسي: جدة-المملكة العربية السعودية-طريق المدينة النازل-العيسائي بلازا.

Alesayi Motors – Jeddah – Kilo 11 | العيسائي للسيارات – جدة – كيلو 11

Makkah Road, Kilo 10‎ – | طريق مكة ، كيلو 10

Jeddah | جدة

Saudi Arabia | المملكة العربية السعودية.

Makkah Road, Kilo 10‎ – | طريق مكة ، كيلو 10 Jeddah | جدة Saudi Arabia | المملكة العربية السعودية. Alesayi Motors – Jeddah – Madinah Road‎ | العيسائي للسيارات – جدة – طريق المدينة

Madinah Road‎ | طريق المدينة

Jeddah | جدة

Saudi Arabia| المملكة العربية السعودية

Madinah Road‎ | طريق المدينة Jeddah | جدة Saudi Arabia| المملكة العربية السعودية Alesayi Motors – Jeddah – Automall‎ | العيسائي للسيارات – جدة – اوتومول

Auto Mall, King Abdul Aziz Road | اوتومول ، طريق الملك عبدالعزيز

Jeddah | جدة

Saudi Arabia عمر شويل - جدة عرض تقسيط سيارة موديل 2022 ميتسوبيشي 6 فئات ولا في الأحلام من العيسائي للسيارات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عرض تقسيط سيارة موديل 2022 ميتسوبيشي 6 فئات ولا في الأحلام من العيسائي للسيارات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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