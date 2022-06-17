نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصلت أقوى أسطورة مذهلة..سيارة تويوتا فورتشنر 2022 الجديدة في الأسواق بمواصفات ولا في الأحلام في المقال التالي

تعد سيارة Toyota Fortuner Sport GR 2022من أفضل أنواع الأعمال التي يمكن أن تنتج سيارات مميزة عن تطورات وتغييرات وتطورات في أحدث إصدار بحيث تظهر بأفضل وأهم التقنيات والمعدات، وهي من أفضل السيارات التي نشرتها الشركة اليابانية مؤخرًا لها سرعات عالية ومحركات قوية، تويوتا هي سيارة فورتشنر المذهلة التي تقدم العديد من الفوائد، مما يجعلها متقدمة على غيرها من سيارات الدفع الرباعي، ومن أقوى السيارات المتوفرة في الأسواق المحلية والعالمية بأعلى مستوى من الجودة وفي السطور التالية، سنناقش بعضًا من أفضل ميزات Toyota Fortuner والتي تعتبر من أكثر أنواع المركبات بالعديد من المواصفات الممتازة مواصفات المتميزة في سيارة Toyota Fortuner Sport GR 2022 تحتوي السيارة على شبك أمامي كبير من الكروم اللامع. كما أن لديها مصابيح أمامية وخلفية مضادة للسطوع تستخدم تقنية LED عالية الجودة للعمل. لديها شارة GR على الباب الخلفي وعلى الجزء السفلي من باب السيارة. صُممت المصدات الأمامية والخلفية بتصميم رياضي مميز. إطارات السيارة منفوخة ويبلغ قياس إطارات السيارة 18 بوصة. شاشة عرض المعلومات الصوتية 9 بوصة. التنفيذ الكامل لنظامي Android Auto و Apple CarPlay للأجهزة المعاصرة. كما تشتمل السيارة على شاشة بانورامية بزاوية 360 درجة ونظام شحن لاسلكي للهواتف الذكية. مكان للاتصالات قصيرة المدى المقاعد في السيارات مائلة كهربائياً ومصنوعة من جلد عالي الجودة. أبواب السيارة تعمل إلكترونياً ونظام التحكم في المناخ يفتح الأبواب أوتوماتيكياً. يبلغ طول السيارة 4 أمتار و 795 ملم وعرضها 1 متر و 855 ملم. بينما يبلغ ارتفاع السيارة عن الأرض 231 ملم وطول الملحق مترين و 745 ملم. أهم المعدات الرئيسية في تويوتا فورتشنر 2022 يتوفر التحكم التلقائي في المناخ ويعمل بجهاز تحكم عن بعد.

السيارة مزودة بنظام ABS ومكابح مانعة للانغلاق بالكامل.

لتوفير تحكم شامل وموحد في السيارة يخضع نظام الكابلات لوظيفة إلكترونية تسمى EBD.

لتقليل الكدمات أو الارتجاجات تتوفر وسائد هوائية. سعر تويوتا فورتشنر 2022 تبلغ تكلفة السيارة في المملكة العربية السعودية 142.500 ريال لمحرك ديزل و 157.500 ريال لمحرك بنزين.

تبدأ تكلفة محرك الديزل من 139،500 درهم إماراتي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

من حيث المحرك نفسه يبدأ سعره من 154.250 درهم إماراتي. عمر شويل - جدة وصلت أقوى أسطورة مذهلة..سيارة تويوتا فورتشنر 2022 الجديدة في الأسواق بمواصفات ولا في الأحلام - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصلت أقوى أسطورة مذهلة..سيارة تويوتا فورتشنر 2022 الجديدة في الأسواق بمواصفات ولا في الأحلام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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