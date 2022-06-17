السيارة الرياضية الفخمة... سيارة رنج سبورت 2023 اهم مواصفاتها ومميزاتها وأسعارها الخيالية

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سيارة رنج سبورت 2023 اهم مواصفاتها، تم الإعلان عن سيارة رنج روفر سبورت 2023 بعد إطلاق سيارة رنج روفر 2023 بفترة وجيزة، حيث تعد من سيارات الجيل الثالث، حيث يختلفان في التصميم الخارجي بعد إضافة التحديثات في روفر sport، وتحاول شركة لأند روفر اللحاق بالتطور في سوق السيارات والذي يتجه نحو السيارات الكهربائية التي ستطرحها الشركة مع حلول عام 2024، تتنافس رنج روفر سبورت مع موديلات عديدة مثل مرسيدس gle و بي أم دبليو اكس 5 وفولفو xc090. سيارة رنج سبورت 2023 اهم مواصفاتها تأتي سيارة رنج روفر سبورت بمحرك هجين يعمل من خلال 8 سلندرات.

يمكن الاختيار بين 3 أنواع من المحرك.

تحتوي السيارة على العديد من أنظمة المساعدة للقيادة بسلاسة على الطرق الوعرة.

على العديد من أنظمة المساعدة للقيادة بسلاسة على الطرق الوعرة. تتميز مصابيح السيارة بالحدة وسمكها الرفيع وتمتد على الشبك العلوي الذي يتميز بحجمه الصغير.

تحتوي واجهة السيارة على اسم الشركة لأند روفر.

يوجد بها فتحات تهوية مقسمة جزئين منفصلين بجزء من الهيكل، كما يوجد بجانبي المصد فتحات تهوية جانبية.

تشمل سيارة رنج سبورت 2023 مصابيح للضباب توجد اسفل طرفي المصدر.

مصابيح للضباب توجد اسفل طرفي المصدر. يمكن تحريك مقاعد السيارة كلها كهربياً في وضعيات مختلفة تصل إلى 22 وضعية.

تتميز المقاعد بخواص التدليك والتهوية لرحلة ممتعة للركاب.

زودت الفئة القياسية من رنج روفر سبورت بمحرك تربو تبلغ سعته 3 لتر.

يعمل المحرك بواسطة 6 سلندرات، ومزود ببطارية بقدرة 48 فولت تنتج 335 حصان في الفئة p360 se .

كما تشمل ناقل حركة أتوماتيك يحتوي على 8 سلندرات.

أما الفئة p400 se من رنج روفر سبورت تبلغ سعة المحرك بها 3 لتر ويعد المحرك هجين مكون من 6 سلندرات تبلع قوته 395 حصان.

ناقل الحركة في هذه الفئة يعمل أوتوماتيكياً يحتوي على 8 سلندرات. مميزات سيارة رنج روفر سبورت 2023 توجد بها شاشة ملاحة بمقاس 13.1 بوصة.

وتحتوي على شاشة أخرى بمقاس 13.7 بوصة.

تدعم اليكسا من امازون و ابل كار بلاي واندرويد اوتو.

نظامها الصوتي مكون من 29 سماعة.

يوجد بها شاحن لا سلكي. سعر سيارة رنج سبورت 2023 سعر فئة p360 se يبلغ 315 ألف ريال سعودي

سعر فئة p400 se dynamic بسعر 341 ألف ريال سعودي. عمر شويل - جدة السيارة الرياضية الفخمة... سيارة رنج سبورت 2023 اهم مواصفاتها ومميزاتها وأسعارها الخيالية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيارة الرياضية الفخمة… سيارة رنج سبورت 2023 اهم مواصفاتها ومميزاتها وأسعارها الخيالية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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