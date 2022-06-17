نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل سيارات لكزس مستعملة الإمارات سيارات مثالية بسعر مغري ومزايا متعددة في المقال التالي
أسعار سيارات لكزس مستعملة بالإمارات سيارات قوية يابانية، تعتبر سيارات لكزس من أفضل السيارات اليابانية التي تنتشر في دولة الإمارات، وهي نوع من أنواع السيارات المملوكة لشركة تويوتا العلامة التجارية الأشهر في العالم، ولكن سيارات لكزس تصنف يتم صنعها بشكل فريد مستقل عن باقي أنواع السيارات اليابانية الأخرى، وتحظى سيارات لكزس مستعملة إقبال كبير من جانب الباحثين عن سيارات مثالية بسعر مغري ومميزات رائعة تغنيهم عن التفكير في إقتناء سيارة أخرى.
أفضل سيارة لكزس مستعملة للبيع بالإمارات بحالة جيدة
سياراتها لكزس يوجد بها أكثر من نوع حيث تتوفر بنوع سيارات سيدان وكرزس أوفر سيارة فاخرة ولها تصميم جذاب، ومن أكثر أنواع سيارات لكزس بحث هي سيارات لكزس طراز سلسلة LS، يليها سيارة لكزس سلسلة-LX، وتلك الطراز من لكزس يمتاز بالفخامة والأداء القوي والقيادة المريحة بدون تعب أو جهد ويفضلها الكثيرين عن غيرها من أنواع السيارات الأخرى.
لبيع سيارة لكزس 430 LS موديل 2005 مستعملة
- سيارة لكزس LS متواجدة في معرض بيع السيارة في مدينة الشارقة.
- حالة السيارة العامة مستعملة نظيفة من الداخل والخارج.
- لون السيارة الخارجي دهان الأصلي تم تغييره بالكامل باللون الفضي.
- ناقل الحركة للسيارة الداخلي نوعه اوتوماتيك.
سعر سيارة لكزس LS 430 موديل 2005 وتفاصيل البيع
- السيارة لا يوجد لها تاريخ حوادث جاهزة للفحص.
- السيارة في المنطقة الحرة بمطار الشارقة.
- عداد الممشى للسيارة سجل المسافة المقطوعة بنحو 150.000 كيلو متر.
- نوع الوقود المستخدم بالسيارة البنزين.
- لون السيارة الخارجي فضي رمادي.
- نوع الدفع أو الجر للسيارة خلفي.
- السيارة لكزس LS مستعملة المواصفات الإقليمية وراد أمريكا.
- عدد سيلندر السيارة 8 سلندر.
- أبواب شفط، مساج بالكراسي، تبريد وتسخين.
- سعر السيارة لكزس 2005 تبلغ نحو 29.000 درهم إماراتي.
للبيع سيارة لكزس أن إكس مستعملة لكزس 2021
- السيارة متاحة للبيع في دبي بمعرض السيارة موتورز.
- ناقل الحركة للسيارة نوع القير اوتوماتيك.
- سيارة لكزس 2021 مستعملة بحالة ممتازة استعمال نظيف.
- عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة لها سجلت قراءة بسيطة 12.657 كيلو متر فقط.
- لون طلاء السيارة الخارجي أسود لامع.
- تاريخ إصلاح السيارة لا يوجد مستعد للفحص.
مواصفات السيارة الإقليمية مواصفات خليجية.
- نوع الوقود المستخدم بالسيارة البنزين.
- مزايا الأمان بالسيارة التحكم الديناميكي للثبات.
- كاميرا السيارة خلفية، تحكم ف الجر، مساعد فرامل BA.
- من مزايا السيارة لكزس 2021 التحكم في السرعة، دخول بدون مفتاح، جهاز ملاحة.
- سعر السيارة لكزس أن إكس 2021 كاش تبلغ نحو 84.000 درهم إماراتي.
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