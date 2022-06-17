نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسعر يبدأ من 7,000 درهم وحتي 9,000 سيارات مستعملة للبيع في الإمارات بحالة ممتازة من الخارج والداخل اشهر الماركات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم اليوم لكل زوارنا من الباحثين عن شراء سيارة مستعملة بحالة جيدة وبسعر مناسب مجموعة من السيارات الحديثة بحالة ممتازة بأقل الأسعار في دولة الإمارات، فمع ارتفاع اسعار السيارات اتجه أغلبية الراغبين في إقتناء سيارة من البحث وراء السيارات المستعملة بسعر مناسب وبمواصفات جيدة، واليوم نتناول عبر السطور التالية عدد من السيارات المستعملة صاحبة الماركات الشهيرة للبيع في دولة الإمارات بسعر يبدا من 7,000 درهم وما فوق حتي 9,000 درهم.

شراء سيارات مستعملة للبيع في الامارات

سيارة تويوتا كامري موديل 1998 مستعملة للبيع في الإمارات بحالة جيدة وبمزايا متعددة ، فتتميز سيارة كيا سيراتو بتصميمها الجذاب مع هيكي خارجي متين يتحمل الطرقات الصعبة والمطبات.

مواصفات سيارة تويوتا كامري 1998مستعملة

تأتي السيارة بناقل حركة اوتوماتك.

تأتي السيارة بأربع أبواب.

تأتي السيارة بدفع امامي.

عدد الكيلومترات المقطوعة 570,000.

بسعر درهم 7,000.

سيارة أودي أي6 2.8L 220 HP 2001 مستعملة للبيع في الامارات بسعر 9,000 درهم

سيارة أودي أي6 2.8L 220 HP 2001 مستعملة مودبل 2001 بسعر 9,000 درهم في دبي بحالة جيدة من الخارج والداخل ولا يوجد بها سواء القليل جدا من التلف الناتج عن الاستعمال، عدد الكيلومترات المقطوعة 185,000كيلومتر، تأتي السيارة بناقل حركة اوتوماتك، ونوع الدفع دفع امامي واليكم مزاياها.

تأتي السيارة باللون الخارجي الأسود.

الوقود بنزين.

تاتي السيارة بأربع ابواب.

تأتي السيارة 6 سليندر.

تأتي السيار. بجنوط المنيوم.

تأتي السيارة بعجلة قيادة معززة آليا.

سعر السيار 9,000 درهم.

سيارة مستعملة ميتسوبيشي ناتيفا 2007 بسعر درهم 9,000

تعتبر سيارة ميتسوبيشي ناتيفا من السيارة صاحبة الاداء العالي على المرتفاعات والطرق الصحراوية وذلك بفضل تصميمها القوي الذي يميزها وجعلها أكثر السيارات اقبالا، وتأتي سيارة ميتسوبيشي ناتيفا بسعر 9,000 درهم اماراتي، وبحالة ممتازة من الداخل والخارج واليكم المواصفات والمزايا.

اللون الخارجي للسيارة الرصاصي.

تستهلك السيارة نوع الوقود/ البنزين.

موديل السيارة 2007.

عددالكيلومترات المقطوعة 200,000.

تأتي السيارة بعدد أبواب 5.

تأتي السيارة بـ 6 سيلندر.

تأتي السيارة بدفع امامي.

قيمة شراء السيارة 9,000 درهم والموقع دبي.

للبيع سيارة ميتسوبيشي جالانت مستعملة موديل 2.4L 2008

سيارة ميتسوبيشي جالانت مستعملة موديل 2008 مستعملة للبيع في دبي بسعر درهم 8,000 اماراتي بحالة ممتازة من الخارج والداخل، اللون الخارجي للسيارة الذهبي، عدد الكيلومترات المقطوعة 2,005، بأربع أبواب، ونوع الوقود البنزين، وأربعة سيلندر.