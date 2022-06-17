نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليابانى وفخامتة.. تويوتا فورتشنر 2022 امتن واقوى سيارة يابانية وأسعارها ومواصفاتها الجبارة في السعودية ومصر في المقال التالي

اليابانى وفخامتة.. تويوتا فورتشنر 2022 امتن واقوى سيارة ، تعتبر سيارة تويوتا فورتشنر 2020 من بين أنواع السيارات الكروس أوفر للدفع الرباعي ذات استخدامات متعددة، وكشفت الشركة المصنعة للسيارة تويوتا إيجيبت عن مواصفات السيارة القياسية وما تتمتع به من مزايا وإقامة بعض التغييرات الداخلية وكذلك الخارجية الأكثر تميز في السيارة، لتضم كافة وسائل السلامة والرفاهية في آن واحد، مناسبة لمحبين السيارات الرياضية ومناسبة للعائلات، حيث أن سيارات تويوتا اليابانية تعرف بالمتانة والقوة وسوف نتعرف بهذا المقال على كافة مواصفات ومزايا السيارة الجبارة وأسعار طرحها في الأسواق المصرية والسعودية. اليابانى وفخامتة.. تويوتا فورتشنر 2022 امتن واقوى سيارة سيارة تويوتا فورتشنر اليابانية 2022 تأتي بفئتين مختلفين فتأتي الفئة الأولى للسيارة من نوع سمارت ذات محرك قوي بسعة 2700 سي سي رباعي الاسطوانات.

تتمتع بالدفع الخلفي يولد عنه قوة 165 حصان، وذات عزم دوران بسعة 245 نيوتن لكل متر.

مزودة بناقل حركة أتوماتيك وتبلغ سعة خزان الوقود 80 لتر ومزود بجنوط بسعة 17 بوصة

السيارة تدعم العمل بتقنية سترينج هيدروليك وذات وزن يبلغ نحو 2620 كجم.

أما بالنسبة للفئة الثانية متاحة بمحرك قوي يبلغ نحو 4000 سي سي وسداسي الاسطوانات يعمل بالدفع الرباعي وينتج عنه قوة تبلغ نحو 234 حصان.

عزم الدوران الخاصة بها يبلغ نحو 376 نيوتن لكل متر، أما سعة خزان الوقود تبلغ 80 لتر ومزودة بجنوط بسعة 18 بوصة.

والسيارة تقبل العمل بنظام سترينج هيدروليك ووزنها يبلغ حوالي 2650 كجم. أهم مزايا سيارة تويوتا فورتشنر اليابانية 2022 تتسم الفئة الأولى من السيارة بالكثير من الوسائل للأمان والسلامة، حيث أن يوجد بها فرامل مانعة للانغلاق.

كما أنها مزودة بتقنية الثبات عند الصعود على المرتفعات، وتحتوي على نظام للتحكم بثبات السيارة.

كما أن يوجد بالسيارة وسائد هوائية للمقعد الأمامي والسائق مع احتوائه على تقنية مانع للسرقة. سعر سيارة تويوتا فورتشنر اليابانية فى السعودية 2022 يوجد فئات متنوعة من سيارة تويوتا تصل نحو 6 فئات متنوعة متاح فئة سيارة 4× 2 بسعر 119025 ريال سعودي. أما الفئة 4×4 متاحة بسعر 129835 ريال سعودي.، وسعر السيارة لفئة DIESEL يبلغ نحو 140185 ريال سعودي وفئة البلس متوفرة بسعر 171925 ريال سعودي. عمر شويل - جدة اليابانى وفخامتة.. تويوتا فورتشنر 2022 امتن واقوى سيارة يابانية وأسعارها ومواصفاتها الجبارة في السعودية ومصر - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليابانى وفخامتة.. تويوتا فورتشنر 2022 امتن واقوى سيارة يابانية وأسعارها ومواصفاتها الجبارة في السعودية ومصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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