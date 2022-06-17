الوحش الصينى ..شانجان CS75 افخم واذكى سيارة صينية فخمة بمواصفات واسعار جبارة

الوحش الصينى ..شانجان CS75 افخم واذكى سيارة ، سيارة شانجان الصينية التي ينتظرها الكثير بفارغ الصبر لطرحها في المملكة العربية السعودية بجميع المحافظات والمدن، وهذا لما تتمتع به السيارة من إمكانيات حديثة ومتطور من الفخامة والرقي ولها قوة كبيرة، من سيارات الجيل الثاني فهي سيارة متوسطة الحجم التي أصدرتها الشركة للمرة الأولى بعام 2013 حيث أنها تتمتع الآن بالعديد من التقنيات من حيث التصميم أو متعة القيادة وحتى المواصفات التي تتوفر بها وتأتي بسعر مناسب للغاية.

الوحش الصينى ..شانجان CS75 افخم واذكى سيارة

تكثر المواصفات الموجودة بالسيارة التي جعلت الكثير من الأشخاص ينتظرونها والمواصفات تتمثل في الآتي:ـ

لا تختلف الأبعاد الخارجية بدرجة كبيرة عن الموديلات السابقة إلا أن السيارة الجديدة تتسم بتصميم ملفت للانتباه تحتوي على خطوط حادة بالمقدمة.

لها أضواء أمامية إلى جانب أن هيكل السيارة انسيابي وأنيق من الجانب تتمتع بلمسات رياضية بالحواف ذات اللون الأحمر.

أما أقواس العجلات تكون عريضة ذات اللون الأسود مناسبة للغاية للسير على أنواع الطرق المتنوعة.

مزودة بأضواء خلفية لها تصميم جديد الفيصل بينها خط أفقي من مادة الكروم وذات منافذ عادم رباعي ولها جناح خلفي بحجم صغير مع وجود حافة بالسقف.

تتميز المقصورة الداخلية للسيارة بشكل جديد راقي وعصري مع مقاعد من الجلد الراقي.

كما أن السيارة مزودة بعجلة قيادة لتصميم رياضي وبها لوحة للتحكم تعمل بتقنية اللمس.

مزودة بناقل حركة أتوماتيك شبيه للغاية لما يوجد باليخوت، بها صندوق للأمتعة بمساحة كبيرة قد تصل نحو 620 لتر، ومن الممكن أن تصل حتى 1420 لتر عند القيام بطي المقاعد الخلفية.

محرك سيارة شانجان

السيارة متاحة بمحرك قوي رباعي الاسطوانات بسعة 4 سلندر ذات سعة 1.5 لتر مع وجود تيربو ينتج عنه قوة 176 حصان، وذات عزم دوران 265 نيوتن ومتصل به ناقل تروس أتوماتيك يعمل بست سرعات يقوم نقل القوة للعجلات الأمامية واستهلاك الوقود 16.3 كم لكل لتر.

المحرك رباعي الاسطوانات أيضًا من تيربو ولكن بسعة 2 لتر وينتج عنه قوة تصل 229 حصان 360 نيوتن لعزم الدوران.

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