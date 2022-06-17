ارخص سيارات مستعملة في قطر للبيع بسعر 14 الف ريال قطري بحالات ممتازة

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عمر شويل - جدة ارخص سيارات مستعملة في قطر للبيع بسعر 14 الف قدمت السوق المستعملة في دولة قطر الشقيقة عن أفضل وأوفر وأقوى سيارات مستعملة في قطر، حيث أنه يتم توفير الكثير من السيارات المصنّعة من قبّل الشركات العالمية الشهيرة ويمكنك أيضًا تقسيط أسعار السيارة حتى وإن كانت من سوق المستعمل، وتعد دولة قطر من الدول التي بها حالة كبيرة من الغلاء وهناك الكثير من الفئات محدودة الدخل والتي تبحث عن شراء سيارة جديدة بإمكانيات مناسبة لاحتياجاتهم ولإمكانياتهم المادية.

سيارات مستعملة في قطر

1. سيارة مستعملة جيب باترويت 2009

تم إصدار هذه السيارة في عام 2009م في الولايات المتحدة الأميركية وهي من أشهر سيارات الجيب منذ ذلك الوقت وحتى الآن وتتميز السيارة بكل مما يلي:-

سنة صنع السيارة 2009م.

ناقل الحركة أوتوماتيكي من النوع CVT وتعمل بالبنزين.

لون السيارة الخارجي أزرق مخضر وتتكون من أربعة أبواب.

عدد الكيلو مترات التي يمكن للسيارة سيرها 225 ألف كيلو متر.

متوفرة بسعر 14 ألف ريال قطري.

2. سيارة فورد إيكو سبورت 2015 مستعملة

هذه السيارة منذ وقت إصدارها وقد تم تصنيفها واحدة من أشهر السيارات المتطورة في الأسواق ومن بين إمكانياتها ما يلي:-

عدد الكيلو مترات التي يمكن للسيارة سيرها 74 ألف كيلو متر.

سنة صنع السيارة هي 2015م متوفرة في الدوحة بسعر 30 ألف ريال.

نوع الوقود الذي تعمل به هو البنزين ولونها فضي وتتكون من خمسة أبواب.

3. سيارة شفروليه كابتيفا 2023

لا جدال على أهمية سيارات الشيفروليه فهي من السيارات الأكثر تطوّرًا ويتوفر بها إمكانيات عالية ومتطورة ومن أبرز مواصفاتها ما يلي:-

السيارة تقطع مسافة قدرها 200 ألف كيلو متر وتم إصدارها في عام 2003م.

سعر بيع السيارة في سوق المستعمل 67 ألف ريال قطري.

عدد أبواب السيارة أربعة أبواب تعمل بالبنزين.

لون السيارة الخارجي أبيض وناقل الحركة يعمل أوتوماتيكيًا.

4. سيارة لاند روفر رينج روفر HSE 2016 مستعملة

تعد سيارات اللاند روفر من السيارات الأكثر شهرة في الأسواق وهذه السيارة تتميز بكل مما يلي:-