نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسعر 38 الف ريال ارخص سيارات مستعمله للبيع هيونداى ومرسيدس في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بسعر 38 الف ريال ارخص سيارات مستعمله للبيع هيونداى ومرسيدس نعرض لكم اليوم أفضل سيارات للبيع في السعودية، حيث أن هناك الكثير من مالكي السيارات داخل المملكة العربية السعودية الذين عرضوا سيارتهم للبيع عبر الإنترنت ووضعوا رقم هاتفي للتواصل حتى يتم البيع أو التساوم بشأن السعر، وكانت هذه الطرق هي واحدة من أكثر الطرق الناجحة بالنسبة إلى بيع السيارات المستعملة دون الحاجة إلى إرسالها إلى الأسواق، وسنقدم لكم بعض السيارات المعروضة بمواصفاتها التي تم الإعلان عنها من قبّل مالكيها.

سيارات للبيع في السعودية

1. سيارة هيونداي فل كامل 2014 مستعملة

تعد هذه السيارة من السيارات التي مهما مرّ الكثير من الوقت على إصدارها فهي لا يتم تصنيفها بأنها سيارة قديمة، فهيكلها الخارجي جديد مهما مرّت السنين ومن أبرز مواصفاتها:-

لون السيارة الخارجي أسود لامع وتتكون من خمسة أبواب.

يمكن التواصل من خلال الرقم المرفق في الصورة والسيارة متوفرة في المدينة المنورة.

سعر بيع السيارة يبلغ 38 ألف ريال سعودي وتم إصدارها في عام 2014م.

2. سيارة مرسيدس CGI – E200 2011

سيارات مرسيدس مطلوبة في كل الأوقات وفي كل الأزمة وتعد سيارة مرسيدس 2011 من أكثر السيارات طلبًا عبر الإنترنت ومن أبرز مواصفاتها:-

تعمل محرك تيربو ولونها الخارجي أسود.

تتكون من أربعة أبواب وناقل حركة أوتوماتيكي.

سعر السيارة 55 ألف ريال سعودي ومتوفرة في منطقة تبوك.

3. سيارة شانجان السفن 2017

تعد سيارات الشنجان من أكثر السيارات التي تتمتع بإمكانية كبيرة وقدرة هائلة في السير على الأراضي الوعرة ومن أبرز مواصفاتها:-

تم إصدار السيارة في عام 2017م.

تستطيع السيارة السير حتى 100 لف كيلو متر مسافة.

تعمل السيارة بوقود البنزين.

التواصل يتم من خلال رقم 0556327018 في الرياض.

السعر يتم التساوم عليه مع بائع السيارة.

4. سيارة اتش وان 2017

بالنسبة إلى سيارة اتش ون فهي بالرغم من عدم شهرتها الكبيرة إلا أنها تتمتع بإمكانيات ومميزات خارقة ومن بين هذه المواصفات ما يلي:-