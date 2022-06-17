نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة للبيع في السعودية بأرخص الأسعار في المقال التالي

كثر البحث في المملكة العربية السعودية عن أسعار السيارات المستعملة وأهم الموديلات المستعملة الموجودة للبيع داخل المملكة والسيارة بالنسبة للمواطنين السعوديين أو المقيمين شئ هام جدا لقضاء إحتياجاتهم بها ولكن إرتفاع أسعار السيارات الجديدة منع البعض من فكرة شراء سيارة جديدة والتوجه إلى شراء سيارة مستعملة بجودة عالية. للبيع سيارة تويوتا كامري مستعملة موديل 2016 تأتي السيارة تويوتا كامري بناقل حركة أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة بلغ 120000 كيلو متر.

السيارة تويوتا كامري موجودة في مدينة الشرقية.

اللون الخارجي للسيارة تويوتا كامري أبيض.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كامري البنزين.

السيارة بها مكيف ونوافذ أمامية وخلفية كهربائية وفتحة سقف وريموت كنترول.

السيارة بها نظام الفرامل المانع للإنغلاق ونظام توزيع قوة الفرامل ووسائد هوائية جانبية.

السيارة بها بلوتوث ومشغل إسطوانات ومدخل يو إس بي وحساسات وباور.

السيارة بها وسائد هوائية للسائق وللركاب ومرايات كهربائية ومرايات ضم إغلاق.

السيارة تويوتا كامري موديل 2016 مستعملة بسعر 20000 ريال سعودي كما يمكنك تقسيطها بمقدم 3000 ريال سعودي وقسط شهري 1000 ريال سعودي.

يمكنك الحصول على السيارة تويوتا كامري عن طريق الإتصال على الأرقام التالية: 0590301906 أو 00966590301906. للبيع سيارة نيسان صني مستعملة موديل 2009: تأتي السيارة نيسان صني بناقل حركة أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة بلغ 25555 كيلو متر.

السيارة نيسان صني موجودة في مدينة الجبيل.

الوقود المستخدم في السيارة نيسان صني البنزين.

اللون الخارجي للسيارة نيسان صني أبيض.

السيارة بها مكيف وبلوتوث ونظام التحكم في الطارة ومدخل يو إس بي وباور.

السيارة نيسان صني موديل 2009 بسعر 15500 ريال سعودي.

يمكنك الحصول على السيارة نيسان صني عن طريق الإتصال على الرقم التالي: 00966582897893. للبيع سيارة نيسان إلتيما مستعملة موديل 2009: تأتي السيارة نيسان إلتيما بناقل حركة أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة بلغ 400000 كيلو متر.

اللون الخارجي للسيارة نيسان إلتيما أحمر.

السيارة نيسان إلتيما موجودة في مدينة الطائف.

الوقود المستخدم في السيارة نيسان إلتيما البنزين.

السيارة بها مكيف ونوافذ أمامية وخلفية كهربائية وبلوتوث وراديو كاسيت.

السيارة نيسان إلتيما موديل 2009 مستعملة بسعر 12000 ريال سعودي.

يمكنك الحصول على السيارة نيسان إلتيما مستعملة عن طريق الإتصال على الرقم التالي: 0509126359 أو 00966509126359. عمر شويل - جدة سيارات مستعملة للبيع في السعودية بأرخص الأسعار - ثقفني

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