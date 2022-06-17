نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “احدث سيارات Toyota” تعرف على مواصفات تويوتا كورولا 2022 ومميزاتها في المقال التالي
سيارة تويوتا كورولا واحدة من أحدث السيارات التي تم طرحها في الأسواق المصرية، مما جعل الكثير يبحث عن مواصفات هذه السيارة، حيث تم الإعلان عنها جعل الكثير يريد كافة التفاصيل الخاصة بالسيارة، مما جعلها حديث الساعة عند الكثير، وتعد ماركة كورولا واحدة من من افضل الانواع، حيث تم إطلاقها لأول مرة في عام 1966، وتم عمل الكثير من التعديلات ثم تم طرح اخر اصدارات كورولا عام 2018، والآن التعديل الأخير بعد غياب أربع سنوات تويوتا كورولا 2022 في الأسواق، حيث أعلنت الشركة المصنعة عن كل ما يتعلق بالمواصفات، تابع معنا ما يلي لمعرفة كافة التفاصيل.
مواصفات تويوتا كورولا 2022
تم عمل الكثير من التحديثات على سيارات تويوتا كورولا مما جعل مستوى الأمان يتزايد، ويثق بها الكثير ومن هذه المواصفات:
- محرك سيارة كورولا بسعة 1,6لتر.
- قوة المحرك تكون بقوة 120 حصان.
- يمكنك النقل بين المحركات اتوماتيك.
- كما يمكنك التنقل بين التغيرات يدوي
- بها مجموعة كبيرة من المصابيح قوية الإضاءة.
- يوجد بها شاشة لعرض البيانات بسعة 7 بوصة
- عجلات السيارة رياضية بقياس 17.
- يوجد لها أكثر من ثمانية لون
قائمة اسعار سيارة تويوتا كورولا في مصر وفئاتها المختلفة
تجد الكثير هذه الأيام خاصة بعد ارتفاع سعر الدولار يبحث عن سعر سيارات تويوتا كورولا في الأسواق المصرية ويختلف سعر السيارات حسب الفئات الخاصة بها وتكون أسعارها كالتالي:
- وتم وضع سعر 295 الف جنيه لفئة اكتيف مانيوال.
- بينا يصل سعر سيارة اكتيف اوتوماتيك بسعر 325 ألف جنية مصري.
- وسعر سيارة اكتيف بلس بسعر 328 ألف جنيه.
- بينما يصل سعر فئة كومفورت 360 ألف جنيه.
- كومفورت بلس بسعر 363 ألف جنيه.
- كما يصل سعر أعلى فئة الي 616 ألف جنيه.
مميزات سيارة تويوتا كورولا الجديدة
اثارات مواصفات سيارة تويوتا كورولا الجدل في مصر حيث جعلت الكثير يغرم بها ومن هذه المميزات:
- ناقل حركة السيارة CVT.
- نظام الجر الموجود بها أمامي.
- طول السيارة 4630 ملليمتر.
- عرض السيارة 1780 ملي متر.
- تصل قاعدة العجلات إلى 2700 مليمتر.
- تصل سعة خزان وقود السيارة إلى 50 لتر.
- يوجد بها مساحة التخزين الخلفي تصل إلى 470 لتر.
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