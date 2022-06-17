نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للبيع السريع يارس بأسعار تبدأ من 6 آلاف ريال بالسعودية تويوتا يارس في المقال التالي

تعد تويوتا يارس من السيارات عالية التوفير في الوقود حيث تتربع هذه السيارة على عرش السيارات الاقتصادية، وتتميز السيارة المشار إليها بكونها سيارة ذات مساحات تخزين واسعة بالإضافة إلى أن وسائل الأمان المتوفرة بها تقدم تجربة قيادة آمنة إلى مستوى جيد، وتحتوي السيارة على نظام ترفيهي عبارة عن شاشة في الموديلات الحديثة بداية من عام 2018. للبيع السريع يارس بأسعار تبدأ من 6 آلاف ريال بالسعودية تويوتا يارس هناك حالة في القصيم، موديل السيارة 2010، قير السيارة قير اتوماتيكي.

وفي الوقت نفسه ممشى تويوتا يارس المشار إليها هو 259 ألف كيلومتر.

ملاحظات البودي هي الناحية اليسار من السيارة تحتوي على آثار من الشمس تحتاج إلى رش.

سعر السيارة على السوم ووصل حتى الآن 6 آلاف ريال سعودي.

حالة السيارة العامة أقل من 6 من 10، حالة المحرك جيدة ولا يحتاج إلى أي صيانة. سيارة تويوتا yaris بسعر رخيص في المملكة العربية السعودية هناك سيارة يارس في الرياض، السيارة سعرها 13 ألف ريال سعودي.

وفي الوقت نفسه القير الخاص بالسيارة هو قير عادي ويعمل بدون ملاحظات أو مشكلات.

نوع وقود السيارة هو البنزين، البودي مرشوش في أماكن متفرقة.

المحرك الخاص بالسيارة لا يشتكي من أي شيء والمكيف الخاص بالسيارة يعمل بشكل جيد.

السيارة باللون الأبيض وجميع زجاج السيارة في حالة جيدة وليست عليه ملاحظات. yaris في الرياض بحالة جيدة وسعر مناسب موديل 2010 هناك سيارة بحالة جيدة بالرياض بقير عادي وزجاج عادي بدون كهرباء.

وفي الوقت نفسه ممشى السيارة هو 400 ألف كيلومتر قابل للزيادة وكذلك حالة المحرك ممتازة.

البودي لا يحتوي على رش إلا الرفرفين اليمين واليسار الخلفيين.

السيارة تحتوي على كفرات جديدة بالإضافة إلى احتوائها أيضا على بطارية جديدة

لون السيارة هو الأبيض وحالة مصابيح السيارة الأمامية والخلفية بدون كسر أو خدوش.

حالة السيارة العامة تقييم 7.5 من 10، حالة فرش الصالون جيدة وبدون ملاحظات.

المرايا الجانبية لا تحتوي على أي كسور سواء اليمين أو اليسار.

سعر السيارة هو 14 ألف ريال سعودي قابل للتفاوض. عمر شويل - جدة للبيع السريع يارس بأسعار تبدأ من 6 آلاف ريال بالسعودية تويوتا يارس - ثقفني

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