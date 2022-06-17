“الوحش الروسي” مواصفات سيارة لادا نيفا الروسية 2022 وفئاتها السعرية

سعر سيارة هي واحدة من السيارات الروسية القوية جداً والتي تمتلك الكثير من المميزات، كما أنها تنتمي إلى فئة السيارات السيدان، وسيارة لادا نيفا متاحة داخل الأسواق العربية المحلية بثلاثة فئات مختلفة وجميعها مجهز بكافة التحضيرات التي يرغب بها جميع الأشخاص، كما أن أسعارها مناسبة للسيارات في نفس الفئة، وفي السطور الآتية سوف نعرض لكم متابعينا الكرام المزيد من التفاصيل حول سيارة لادا نيفا ومواصفاتها وأسعارها في مصر.

مواصفات سيارة لادا نيفا الروسية 2022

تتميز سيارة لادا نيفا الروسية بأنها تعتمد في الأساس على محرك رباعي الأسطوانات، وذلك بسعة حوالي 1.6 لتر، كما أنها بقوة 1600 سي سي، والقوة الناتجة من السيارة بقدرة 98 حصانًا، كما أن السيارة لديها عزم دوران يبلغ حوالي 145 نيوتن لكل متر، محرك السيارة يتميز بأنه متصل بناقل حركة مانيوال، وهذا المحرك به خمس سرعات ضمن الفئة الأولى للسيارة، والأوتوماتيك داخل السيارة مكون من أربعة سرعات ضمن الفئتين الآخرين الأعلى تجهيزاً من سيارة لادا نيفا، تتميز أيضاً بأنها تعتمد على منظومة السحب الأمامي لعجلات السيارة الأربعة، يمكن للسيارة أن تتحول من وضع الثبات إلى وضع سرعة 100 كم في الساعة، فقط خلال 11.4 ثانية، سوف تستهلك السيارة ما يقرب من حوالي كمية 6.8 لتر من الوقود، وذلك لسير مسافة 100 كم في الساعة، سيارة لادا نيفا تتميز بأنها متوفرة بأبعاد مناسبة وهي الطول هو 4268 ملم، أما العرض فهو 1700 ملم، وبالنسبة لارتفاع السيارة فهو 1500 ملم، والطول الخاص بقاعدة العجلات فهو 2476 ملم، يتميز الصندوق الخلفي للسيارة بأن سعته تصل إلى حوالي 480 لترًا، السيارة بها العديد من وسائل الأمان والحماية مثل الوسائد الهوائية، كما تحتوي على فرامل مانعة للانزلاق بخاصية ABS.

سعر سيارة لادا نيفا 2022 الجديدة

تتوفر من السيارة كما ذكرنا لكن متابعينا ثلاثة فئات مختلفة الإضافات والتجهيزات، وكل منها مختلف في السعر الخاصة به، وجاءت الأسعار لتلك الفئات كما يلي: