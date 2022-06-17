“أفضل السيارات بالعالم” تعرف علي مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر اليابانية

مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر اليابانية هي محور بحث على مواقع التواصل من جميع عشاق اقتناء السيارات الحديثة والأكثر شهرة في الوطن العربي، حيث أنها من إصدارات العام الماضي إلى أن إمكانيات تؤهلها للصدر قائمة أفضل السيارات بالعالم خلال هذا العام أيضا، حيث أنها سيارة تتمتع بمواصفات ومقاس تناسب جميع المشترين وسعرها يعتبر معتدل ومناسب مقارنة بالإمكانيات المتوفرة بها في المقارنة مع غيرها من السيارات الأخرى، كما تعتبر تويوتا ماركة عالمية وتوفر أكثر من موديل لسياراتها في الأسواق ويعتبر آخر إصدارات الشركة هو تويوتا فورتشنر اليابانية.

سيارة تويوتا فورتشنر اليابانية

تعتبر من أهم الموديلات المعروضة في الأسواق والتابعة خصيصا لشركة تويوتا، كما تعتبر هذه السيارة من أكثر السيارات مبيعا خلال هذا العام، لأنها بمثابة سيارة الأحلام للجميع على حد السواء، حيث أن مظهرها الخارجي وامكانياتها الداخلية تبهر من يتطلع إليها بشكل لا يصدق فمقاوماتها كفيلة أن تجعلك تقبل على شرائها بدون تردد وبكل أريحية وذلك من خلال مواصفاتها التالية.

مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر اليابانية

تتمتع السيارة بمجموعة من المواصفات والمميزات الرهيبة والتي تكمن فيما يلي:

مواصفات الإصدار الأول:

يوجد به قوة دفع رباعية باسطوانات أربعة سلندر.

سعة المحرك عالية وتصل الي ٢٧٠٠ سي سي.

قوة المحرك تصل إلى ١٦٠حصان، ولاسيما أن عزم الدوران يعادل ٢٤٥ نيوتن في المتر.

كما أن المحرك يتوفر به علبة تروس أوتوماتيكية وتعادل ٦ نقلات.

كذلك تتراوح السرعة القصوى للسيارة ب١٨٠ كيلومتر خلال الساعة الواحدة.

وديناميكية عملها تكون باستخدام صفر لتصل إلى ١٠٠ كيلومتر في الساعة الواحدة في أقل من إحدى عشر ثانيه.

مواصفات الإصدار الأخير كالتالي: