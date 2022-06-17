اسعار تناقسية بـ17 الف ريال أقوي سيارات مستعمله للبيع في السعودية حالات ممتازة

اسعار تناقسية بـ17 الف ريال أقوي سيارات مستعمله للبيع تشمل أسواق المملكة العربية السعودية على الكثير من أرخص السيارات المستعملة بأسعار مناسبة للكثير من الفئات المجتمعية ولذلك نتحدث اليوم في مقالنا عن أفضل سيارات للبيع في السعودية والتي تتميز بإمكانياتها المتطورة، وهي سيارات يتم عرضها من قبّل مالكيها في الأسواق أو عبر الإنترنت مع ترك رقم هاتف محمول للاتصال والتساوم بشأن سعر بيع السيارة وستفهم ذلك من خلال قراءتك لسطور مقالنا التالية.

سيارات للبيع في السعودية

1. سيارة هوندا سيفيك 2008

تم توفير وإصدار السيارة في بداية عام 2008م ووصلت إلى كل الأسواق في الربع الثاني من ذلك العام وتتميز بكل مما يلي:-

السيارة مطلوب لسعرها 20 ألف ريال سعودي.

متوفرة في مدينة الدمام السعودية والاتصال على الرقم المرفق في الصورة.

لون السيارة الخارجي أبيض وتتكون من أربعة أبواب وتعمل بوقود البنزين.

2. سيارة تويوتا كورولا 2020

أما سيارة تويوتا كورولا فهي تتمتع بشهرة منذ الوقت التي قامت تويوتا بإصدار سيارات كورولا ومن أبرز مواصفات السيارة ما يلي:-

سعر بيع السيارة في حدة يتم على السوم من خلال الاتصال أو التواصل واتس آب على الرقم المرفق في الصورة.

ممشى السيارة يبلغ 43 ألف ستاندر ولونها الخارجي هو اللون الأبيض وتتكون من أربعة أبواب.

تعمل السيارة بوقود البنزين ونوع ناقل الحركة أوتوماتيكي.

3. سيارة نيسان باثفندر 2005

سيارات نيسان من السيارات الشهيرة في كل الأسواق المحلية والعالمية ومن أهم مواصفات السيارة ما يلي:-

تتوفر السيارة في مدينة تبوك بسعر 17 ألف ريال سعودي والتواصل على الرقم المرفق في الصورة.

تم إصدارها في عام 2005م بلون أبيض وعدد أبواب وناقل حركة أوتوماتيكي.

4. سيارة مرسيدس فياقر 2001

سيارات المرسيدس لا جدال على شهرتها وإقبال المشرين عليها وتتميز السيارة بكل مما يلي:-