انت الان تتابع خبر لو عايز عربية عائلية.. قائمة بأسعار سيارات هافال فى السوق المصري والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الوكيل المحلي للسيارة “هافال” الصينية ، عن زيادة جديدة فى أسعار السيارة حيث شهدت النسخة جوليان والسيارة الرياضية المتعددة الاستخدام H6 موديل 2022 ايضا، زيادة سعرية جديدة قدرت بـ 5 الاف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة محليًا.

السيارة الاولى: هافال جوليان موديل 2022

تعتمد السيارة “هافال” جوليان موديل 2022 ، على محرك 1500 سي سي تيربو، بقوة 148 حصانا، و 210 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بناقل حركة DSG من 7 سرعات أوتوماتيكية.

هافال جوليان موديل 2022

أسعار السيارة هافال جوليان موديل 2022

أول فئة: هافال جوليان موديل 2022 بقيمة قدرها 425 ألف جنيه بدلاً من 420 ألف جنيه.

ثاني فئة: هافال جوليان موديل 2022 بقيمة قدرها 460 ألف جنيه بدلًا من 455 ألف جنيه.

ثالث فئة: هافال جوليان موديل 2022 بقيمة قدرها 490 ألف جنيه بدلًا من 485 ألف جنيه.

الفئة الرابعة هافال جوليان موديل 2022 بقيمة قدرها 515 ألف جنيه بدلًا من 510 ألف جنيه.

هافال جوليان موديل 2022

السيارة الثانية: هافال H6 موديل 2022

عززت شركة “هافال” قدرة سيارتها H6 موديل 2022 ، بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي “تيربو”، يمكنه انتاج قوة قدرها 152 حصانا ، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الأمامي بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الاداء من 7 سرعات طراز DSG.

هافال جوليان موديل 2022

شوف أسعار السيارة هافال H6 موديل 2022

أول فئة: هافال H6 موديل 2022 “اوتوماتيك” بقيمة قدرها 525 ألف جنيه بدلاً من 520 ألف جنيه

ثاني فئة: هافال H6 موديل 2022 “اوتوماتيك” بقيمة قدرها 555 ألف جنيه بدلًا من 550 ألف جنيه.

ثالث فئة: هافال H6 موديل 2022 “اوتوماتيك” بقيمة قدرها 580 ألف جنيه بدلًا من 575 ألف جنيه.