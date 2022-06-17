انت الان تتابع خبر احلى سيارة فى السوق.. اسعار ومواصفات هيونداي النترا HD موديل 2023 والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت السيارة “هيونداي” ألنترا HD موديل 2023 إرتفاعاً فى قيمتها السعرية المقدمة داخل السوق المصري، ومنها النسخة ألنترا HD والتي تنتمي إلى فئة السيدان، وشهدت تلك النسخة زيادة سعرية جديدة تتراوح بين 5 آلاف و6 آلاف جنيه

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مواصفات السيارة هيونداي النترا HD موديل 2023

تعتمد السيارة “هيونداي” النترا HD موديل 2023 في قوتها على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، يمكنه ضخ قوة قدرها 121 حصانا، وعزم دوران يبلغ 156 نيوتن/متر، مع ناقل حركة من 4 سرعات أوتوماتيكية ، وتنطلق السيارة هيونداي النترا HD موديل 2023 من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 11.3 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.6 لتر لكل 100 كيلومتر

وبخصوص أسعار السيارة هيونداي النترا HD موديل 2023 كالأتي:

أول فئة: النترا HD موديل 2023 “اوتوماتيك” بقيمة قدرها 330 ألف جنيه بدلًا من 325 الف جنيه.

ثاني فئة: النترا HD موديل 2023 “اوتوماتيك” بقيمة قدرها 337 ألف جنيه بدلاً من 332 ألف جنيه.

ثالث فئة: النترا HD موديل 2023 “اوتوماتيك” بقيمة قدرها 350 ألف جنيه بدلاً من 345 ألف جنيه.

رابع فئة: النترا HD موديل 2023 “اوتوماتيك” بقيمة قدرها 355 ألف جنيه بدلاً من 349 ألف جنيه.