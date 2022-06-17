انت الان تتابع خبر الروقان كله.. أسعار فئات هيونداي توسان موديل 2022 بعد الزيادة الأخيرة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تنتمي السيارة المميزة “هيونداي” توسان لفئة السيارات الراضية متعددة الاستخدامات SUV ، وقد شهدت إرتفاعاً فى قيمتها السوقية قدرت بـ 20 الف جنيه وذلك عن جميع الفئات المقدمة داخل السوق المصري

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مواصفات السيارة هيونداي توسان موديل 2022

وقد عززت شركة “هيونداي” إمكانيات سيارتها الجديدة توسان موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي “تيربو”، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 180 حصانا، وعزم اقصى للدوران 265 نيوتن/متر، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 7 سرعات ، وبهذه الامكانيات الفنية تتسارع السيارة هيونداي توسان موديل 2022 من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 9 ثواني،

هيونداي توسان موديل 2022

وفيما يتعلق بأسعار السيارة هيونداي توسان موديل 2022 كالأتي:

أول فئة: توسان موديل 2022 “اوتوماتيك” بقيمة قدرها 595 ألف جنيه بدلًا من 575 ألف جنيه.

ثاني فئة: توسان موديل 2022 “اوتوماتيك” بقيمة قدرها 625 ألف جنيه بدلًا من 605 ألف جنيه.

ثالث فئة: توسان موديل 2022 “اوتوماتيك” بقيمة قدرها 660 ألف جنيه بدلًا من 640 ألف جنيه.

رابع فئة: توسان موديل 2022 “اوتوماتيك” بقيمة قدرها 715 ألف جنيه بدلًا من 695 ألف جنيه.

خامس فئة: توسان موديل 2022 “اوتوماتيك” بقيمة قدرها 755 ألف جنيه بدلًا من 735 ألف جنيه.