نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات للتنازل لظروف السفر بدون مقابل وبدون سداد مصروفات نقل في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات للتنازل لظروف السفر بدون مقابل وبدون سداد مصروفات نقل، تتوفر للتقبيل سيارة تويوتا فورتشنر GX 2022، محرك 4 سلندر 2700 سي سي قير اوتوماتيك قوة 164 حصان و الممشى 16 الف كيلو متر و نظام الدفع رباعي، تتميز بحساسات خلفية، كاميرا خلفية، ليد جنوط 17 اتش، نظام تثبيت السرعة، فتح السيارة بالريموت، أقفال آلية للأبواب، نوافذ كهربائية، تحكم من المقود ( الدريكسون)، مرايا جانبية كهربائية ومكيف يدوي، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، بلوتوث، نظام آمان، ابل كار بلاي و6 مكبرات الصوت،مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، فرامل مانعة للانغلاق، التحكم في الثبات، التحكم في الانزلاق، تقنية دعم المكابح ونظام المساعدة في المرتفعات، إكسسوارات كروم وشاشة ترفيه. السيارة للتنازل لظروف السفر بدون مقابل لدي بنك الراجحي بمدينة الرياض، قيمة القسط الشهري 1804 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 8 أقساط، عدد الأقساط المتبقية 52 قسط و مبلغ السداد المبكر 124465 ريال.

سيارات للتنازل تقسيط لظروف السفر

تتوفر للتقبيل سيارة تويوتا راف فور 2022 ستاندر، محرك 4 سلندر 2000 سي سي قوة 170 حصان قير اوتوماتيك و الممشى 2000 كيلو متر، تتميز بحساسات خلفية، كاميرا خلفية، ليد، جنوط 17 انش، نظام تثبيت السرعة، أقفال آلية للأبواب، نوافذ كهربائية، تحكم من المقود ( الدريكسون)، مرايا جانبية كهربائية ومكيف يدوي، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX، بلوتوث، نظام آمان و4 مكبرات الصوت، مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، التحكم في الثبات، تقنية دعم المكابح ونظام المساعدة في المرتفعات، شاشة ترفيه و مقاعد مخمل. السيارة للتنازل لظروف السفر بدون مقابل لدي البنك الاهلي بالشرقية، استخدام 3 أسابيع فقط تم سداد الرسوم الادارية و القسط الأول، قيمة القسط الشهري 1450 ريال، عدد الأقساط المتبقية 59 ريال و الدفعة الأخيرة 40 الف ريال.

تتوفر للتقبيل سيارة شانجان ايدو 2022 بنزين، محرك 4 سلندر 1400 سي سي قوة 158 حصان قير اوتوماتيك و الممشى 27 الف كيلو متر، تتميز بحساسات خلفية، كاميرا خلفية، جنوط 16 انش، ليد، نظام تثبيت السرعة، فتح السيارة بالريموت، زر تشغيل المحرك، أقفال آلية للأبواب، نوافذ كهربائية، تحكم من المقود ( الدريكسون)، مقاعد جلد، مرايا جانبية كهربائية ومكيف أوتوماتيك، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، بلوتوث و4 مكبرات الصوت، صندوق خلفي كهربائي، شاشة ترفيه وفتحة سقف، مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، التحكم في الانزلاق وتقنية دعم المكابح. السيارة للتنازل بدون مقابل لدي شركة تمويل الأولي بمدينة الرياض وسبب التنازل السفر، قيمة القسط الشهري 1459 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 13 قسط، عدد الأقساط المتبقية 48 قسط و السداد المبكر 60169 ريال.

سيارات مستعملة للتنازل بدون مقابل

تتوفر للتقبيل سيارة تويوتا فورتشنر 2021 بدون دبل، قيمة القسط الشهري 4 سلندر 2700 سي سي قوة 164 حصان قير اوتوماتيك و الممشى 45 الف كيلومتر، الاضافات شاشة اندرويد كورية اصلية مقاس 11 انش مع خرايط وقنوات مفتوحة كاملة عليها ضمان سنتين استبدال مباشر ( علما بانه شاشة الوكالة موجودة في البيت)، عازل حراري امريكي مع ضمان عشر سنوات، تلبيس كامل الارضيات وحماية للمشعات مع ضمان 3 سنوات د، الراتب على بنك الراجحي ، لشركة تكون معتمدة، لا يوجد التزامات عالية تتجاوز ال45% من اجمالي الراتب ، السيارة للتقبيل بدون شروط بداعي السفر بدون مقابل لدي بنك الراجحي بمدينة الرياض، قيمة القسط الشهري 1633 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 78 الف ريال، الدفعة الأخيرة 48 الف ريال، و السداد المبكر 107 الف ريال.