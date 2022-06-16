وحش الصحراء الروسي.. سيارة لادا نيفا 2022 الاسطورة القوية الرهيبة بمواصفات واسعار جبارة

وحش الصحراء الروسي.. سيارة لادا نيفا 2022 الاسطورة ، لادا نيفا تتميز بتاريخها الهائل بعالم السيارات، حيث أنها سيارة تضم العصر القديم مع العصر الحديثـ وقد بقت محتفظة بالشكل القديم لها حتى هذا الوقت، وتنتمي لأنواع سيارات الدفع الرباعي، وتتمتع بالكثير من التجهيزات وقد تم تزويد السيارة بتقنية ممتازة للسير على الطرق الصعبة، فيطلق عليها سيارة المهام الصعبة وفي السفاري والرحلات، قامت بطرح الكثير من الفئات ولكنها تمكنت من الاحتفاظ بالشكل الرئيسي لها، ونحن اليوم سوف نتعرف على أهم مواصفات ومميزات السيارة وأسعار طرحها في الأسواق السعودية.

وحش الصحراء الروسي.. سيارة لادا نيفا 2022 الاسطورة

تضم السيارة مواصفات عديدة جعلتها من بين السيارات التي يقبل عليها الكثير من الفئات ومنها الآتي:ـ

تتميز سيارة لادا نيفا 2022 باحتوائها على محرك قوي بسعة أكثر من جيدة تقدر بنحو 1700 سي سي فيما يقابل 1,7 لتر.

باحتوائها على محرك قوي بسعة أكثر من جيدة تقدر بنحو 1700 سي سي فيما يقابل 1,7 لتر. ينتج عنه قوة حصانية قد تصل حتى 83 حصان، وذات عزم دوران للمحرك نحو 128 نيوتن لكل متر.

السرعة القصوى للسيارة أثناء القيادة تبلغ نحو 145 كيلو متر بالساعة.

السيارة تتميز بالعمل بنحو خمس سرعات متنوعة خلال القيادة.

أطلقت الشركة المصنعة السيارة بأربع فئات مختلفة حتى تتمكن من الاختيار المناسب لك منها المانيوال والأتوماتيك.

يوجد بالسيارة عجلات ذات سعة 15 بوصة.

تحتوي السيارة على العديد من وسائل الأمن والسلامة منها دعم نظام الفرامل مانع الانزلاق.

مزايا سيارات 2022 لادا نيفا

إصدار السيارة الجديد يوجد به مصدات مصنعة من البلاستيك إلى جانب وجود شبكة أمامية.

تم إضافة بعض التحديثات البلاستيكية في أقواس العجلات، وقد تم إضافة عتبات جانبية من أجل حماية السيارة بالجناب.

تحتوي السيارة على مصابيح الضباب، يوجد لها ألوان متعددة تلبي رغبات العميل.

السيارة تتمثل بلوحة قيادة جديدة إلى جانب المقاعد مزودة بتقنية التدفئة للشعور بالراحة والاسترخاء.

أسعار سيارة لادا نيفا