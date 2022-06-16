نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انخفاض سعر تويوتا كورولا 2021 بنسبة قوية 100% بالسعودية في المقال التالي

انخفض سعر تويوتا كورولا 2021 المستعملة في المملكة العربية السعودية، وتعد كورولا المشار إليها من السيارات الناجحة للغاية في المملكة وذلك بفضل كون السيارة اعتمادية من الدرجة الأولى وهي قادرة على الخدمة لسنوات من دون الحاجة إلى الصيانة إلا الدورية فقط، وتعد شركة تويوتا من الشركات التي تفهم ذوق المستهلك السعودي جيدًا، وتقدم الشركة عدد واسع من الاختيارات للمستهلين في المملكة ومن بين أبرز هذه الاختيارات هي: لاندكروزر: سيارات لاندكروزر بأقل من 30 ألف ومفاجأة كبيرة بالحالات وكذلك هناك كامري: نزول سعر كامري 2022 جميع الفئات.. أسعار عبداللطيف جميل لكامري الجديدة انخفاض سعر تويوتا كورولا 2021 بنسبة قوية 100% بالسعودية تعرض سعر كورولا 2021 المستعملة للانخفاض في المملكة العربية وفيما يلي الحالات الدالة على هذا الانخفاض.

وفي الوقت نفسه هناك هناك سيارة كورولا في الرياض بقير اتوماتيكي، وقود السيارة البنزين.

موديل السيارة هو 2021، فئة السيارة هي ستاندر مطور وتحتوي السيارة على ملاحظات.

ملاحظات السيارة هي رش في الرفرف الخلفي وكذلك رش في الباب الخلفي من جهة اليمين.

ممشى السيارة هو 12 ألف كيلومتر وهو ممشى جيد.

سعر السيارة 58 ألف ريال قابلة للتفاوض، حالة البودي بدون ملاحظات حاليا.

تقدر قيمة الانخفاض في سعر السيارة حوالي 4.5% وسعرها ستاندر من الوكالة هو 74 ألف ريال لموديل 2021. كورولا بسعر مدهش بعد الانخفاض في المملكة العربية هناك تويوتا كورولا في الشرقية مستعملة استعمال جيد، نوع وقود السيارة هو البنزين وهي سيارة موفرة في استهلاك الوقود.

وفي الوقت نفسه موديل السيارة هو 2021، ممشى السيارة هو 19 ألف كيلومتر، السيارة فئة فوق الستاندر.

وتحتوي السيارة على مثبت سرعة ومكيف خلفي بالإضافة إلى أن حالة المحرك ممتازة بدون ملاحظات إطلاقا.

سعر السيارة هو 65 ألف ريال بقيمة انخفاض تبلغ حوالي 3% عن متوسط سعر السيارة في بداية العام الجاري.

وفي الوقت نفسه الممشى قابل للزيادة وحالة السيارة من الداخل مازالت في الأكياس. كورولا الوعرة الجبارة الموفرة في استهلاك البنزين في المملكة بأسعار قوية هناك كورولا في الرياض السيارة بقير اتوماتيكي، الملاحظات على السيارة أنها تحتوي على رش كبوت.

وفي الوقت نفسه الممشى الخاص بالسيارة هو 12 ألف كيلومتر.

سعر السيارة هو 55 ألف ريال سعودي. عمر شويل - جدة انخفاض سعر تويوتا كورولا 2021 بنسبة قوية 100% بالسعودية - ثقفني

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