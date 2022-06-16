لاند روفر رنج روفر ايفوك 2022 Range Rover Evoque سعر ومواصفات السيارة الاسطورية بالسعودية

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عمر شويل - جدة تعرف على سعر ومواصفات سيارة لاند روفر رنج روفر ايفوك 2022 Range Rover Evoque، المصنفة من فئة الجيل الخامس لسيارات جاجوار الأسطورية لاند روفر، تتمتع السيارة بتصميم فخم تحافظ على التصميم التقليدي لسيارات رنج روفر السابقة مع لمسات فاخرة وعصرية لمواكبة الأجيال العصرية، تتمتع السيارة بمواصفات أسطورية فيما يتعلق بثبات المركبة وقدرة تحكم السائق الكاملة أثناء القيادة، كما أنها تتناسب مع جميع الطرقات بالمملكة مما يجعلها من السيارات المفضلة لدى المواطنين السعوديين وخاصةً فئة الشباب، فهي توفر كافة احتياجاتهم من حيث السرعة والقوة والتحكم الكامل بها أثناء القيادة مع توفر جميع أنظمة الأمان والسلامة المطابقة للمواصفات القياسية العالمية، وإليكم أهم مواصفات السيارة وأسعارها في المملكة السعودية.

لاند روفر رنج روفر ايفوك 2022 Range Rover Evoque

سيارة لاند روفر رنج روفر ايفوك 2022 مصنفة ضمن فئة سيارات SUV الرياضية، مصممة بتصميم جذاب فاخر وأنيق ومطعمة بلمسات عصرية توحي بالقوة والفخامة والإنطلاق، إذ أنها مدعومة بهيكل قوي MLA مما يتيح لها القابلية لتحمل مختلف أنواع المحركات الكهربائية أو المحركات الهجينة، والتي تجمع ما بين القوة والسرعة والعمل بكفاءة لفترات أطول من المحركات العادية، إلى جانب إطار معدني يحيط بجميع جوانب السيارة، فيوفر لها المزيد من الأمان والحماية من الصدمات.

مواصفات لاند روفر رنج روفر ايفوك 2022

تعمل السيارة بمحرك 4 سلندر سعته 67 لتر 2000 سي سي ويولد قوة 250 حصان، مدعم بناقل حركة أوتوماتيكي مزود بـ 8 سرعات، ويبلغ عزم الدوران 365 نيوتن لكل متر، وتستهلك السيارة 7.7 لتر من الوقود لكل 100 كم، أما عن المقصورة الداخلية فهي تتميز بالمساحة التي توفر الراحة للركاب والمسافرين طوال الطريق، كما أنها مدعمة بكاميرات أمامية ومرايات جانبية كهربائية، وأما عن المصابيح الأمامية فهي مدعمة بمصابيح أمامية للضباب ومصابيح للإضاءة من نوع LED.

المقصورة الداخلية لسيارة رنج روفر ايفوك 2022

ما يميز سيارة Range Rover Evoque 2022 أنها مزودة بـ عدد 5 مقاعد مصممة بخامات فاخرة عالية الجودة، تتمتع بالمتانة وقوة التحمل، كما تتمتع المقصورة الداخلية بعدة مميزات منها:

مقعد كهربائي مخصص للسائق قابل للتعديل ومزود بذاكرة.

نظام تكييف ثنائي المناطق يتضمن فتحات تكييف للمقاعد الخلفية.

نظام إضاءة داخلي متعدد الألوان.

مدعمة بزجاج كهربائي مع نظام قفل مركزي، ومرايا داخلية تدعم خاصية التعتيم الذاتي.

إمكانية طي المقعد الخلفي أو الكنبة الخلفية بما يوفر المزيد من مساحة التخزين.

خاصية الفتح والغلق للسيارة، صندوق التخزين بدون مفتاح، إلى جانب توفر عجلة قيدة متعددة الاستخدامات.

سعر رنج روفر ايفوك Evoque 2022

تعرض السيارة في المملكة السعودية بأسعار تبدأ من 221145 ريال سعودي ويصل حتى 295090 ريال، ويتناسب السعر مع الإمكانيات والمواصفات الميكانيكية والمواصفات التقنية التي توفر للمستخدم أفضل تجربة قيادة على مختلف الطرق.