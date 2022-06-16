أمتلك سيارة نيسان مستعملة بالإمارات بأقل سعر سيارة لأصحاب الأذواق الخاصة

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أمتلك سيارة نيسان مستعملة بالإمارات بأقل سعر وبحالة ممتازة سيارة لأصحاب الأذواق الخاصة، الكثير منا يحلم في إقتناء سيارة نيسان التي تلبي احتياجاتهم وتناسب الذوق الرفيع لسيارة الأحلام، مع مرور الوقت أصبح اقتناء السيارات ليس فقط وسيلة تنقل من مكان لآخر فحسب ولكن أصبح نوع من إقتناء شئ ثمين يقدر من أنواع الهوايات المحببة لدى الكثيرين منا، لاقتناء السيارة أهمية كبيرة تناسب أسلوب حياتنا وتجعلها سهلة ومريحة ولكي يتحقق كل ذلك لابد من إقتناء سيارة رائعة المواصفات اقتصادية غير مكلفة من سيارات سيدان، فهي سيارة مستعملة من سيارات عائلية ولكن يوجد منها سيارات رياضية سريعة أيضا، لذا جمعنا لكم مجموعة من سيارات نيسان مستعملة عائلية وسيدان معروضة للبيع موديلات مختلفة.
بأقل سعر سيارة نيسان مستعملة بالإمارات
السيارات الإقتصادية سيارات سيدان من مزاياها بأنها واسعة من داخل ولها جودة عالية، ومنها سيارة نيسان المميزة، فريدة من نوعها سواء كانت نيسان جديدة أو مستعملة.
سيارة نيسان ألتيما 2010 مستعملة محرك قوي
- سيارة نيسان ألتيما إصدار عام 2010 للبيع مستعملة بسعر منخفض.
- لون السيارة الخارجي أسود حالة دهان السيارة الأصلي.
- الحالة العامة للسيارة نيسان ألتيما ممتازة من الداخل والخارج.
سعر ومواصفات سيارة نيسان 2010 مستعملة
- سيارة نيسان بمحرك قوي يعمل بقوة 2500 CC.
- عداد الممشى للسيارة سجل المسافة المقطوعة بنحو 240.000 كيلو متر.
- ناقل الحركة نوع القير للسيارة CVT.
- السيارة نيسان في رأس الخور بمدينة دبي.
- وقود محرك السيارة البنزين موفرة في الاستهلاك.
- نوافذ السيارة اوتوماتيك، تكييف هواء اوتوماتيك.
- مشغل اسطوانات، نظام حماية، سنتر لوك.
- سعر السيارة نيسان ألتيما موديل 2010 كاش 15.000 درهم إماراتي.
سيارة نيسان تييدا موديل إصدار 2011 مستعملة
- سيارة نيسان تييدا هاتشباك سيارة عائلية عالية.
- سيارة نيسان تييدا 2011 مستعملة بحالة ممتازة من داخل والخارج.
- لون السيارة نيسان تييدا 2011 أسود لامع.
سعر ومواصفات سيارة نيسان تييدا 2011 هاتشباك
- عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة سجلت قراءة 173.000 كيلو متر.
- نوع الوقود المستخدم بالسيارة البنزين.
- السيارة في الغبيبة بمدينة الشارقة.
- ناقل الحركة نوع القير للسيارة نيسان تييدا اوتوماتيك.
- عدد أبواب السيارة خمسة أبواب.
- نوع الدفع أو الجر دفع أمامي.
- مواصفات السيارة الإقليمية مجلس التعاون.
- سعة محرك السيارة تبلغ 1800 CC.
- مصابيح الضباب، حساسات الركن، سنتر لوك.
- عجلة القيادة معززة آليا، دخول السيارة بدون مفتاح.
- نوافذ السيارة كهربائية، مرايا السيارة كهربائية.
- سعر السيارة نيسان تييدا 2011 تبلغ 14.500 درهم إماراتي.
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