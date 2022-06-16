انت الان تتابع خبر بعد الزيادة الجديدة .. اسعار ومواصفات شيري تيجو 7 برو الجديدة 2022 والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن اليوم الوكيل المحلي للسيارة الاكثر إنتشاراً فى السوق “شيري” عن إرتفاع فى اسعار السيارة “تيجو” 7 برو موديل 2022 والتى تنتمى الى فئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض الـSUV داخل السوق المحلى ، بزيادة سعرية بلغت 5 الاف جنيه .

مواصفات السيارة شيري تيجو 7 برو الجديدة 2022

وتعتمد أيقونة “شيري” الجديدة “تيجو” 7 برو موديل 2022 فى قوتها على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو يستطيع أن ينتج قوة قدرها 154 حصانا، و 210 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء تعمل بتقنية الدفع الامامي.

وتحتوي السيارة على مقصورة داخلية فخمه ومميزة ، منها شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 10 بوصة، مع مقود حركة متعدد الوظائف، ومصابيح أمامية وخلفية led، وزر تفعيل وايقاف المحرك، وحساسات ركن مدعومة بكاميرا خلفية، بالاضافة إلى نظام صوتي وترفيهي، وفتحة سقف بانوراما.

وفيما يتعلق بأسعار السيارة “شيري” تيجو 7 برو الجديدة 2022

– أول فئة: بسعر 470 ألف جنيه بدلاً من 465 ألف جنيه

– ثاني فئة: بسعر 505 ألف جنيه بدلاً من 500 ألف جنيه