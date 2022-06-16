نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تقسيط كيا2022 من شركة الجبر..أرخص عروض تقسيط سيارة كيا 2022 لأكثر من فئه بدون دفعه أولي في المقال التالي

أرخص عروض تقسيط سيارة كيا 2022 لأكثر من فئه بدون دفعه أولي، تقدم شركة كيا الجبر الموجودة في المملكة العربية السعودية العديد من العروض على سيارة كيا 2022، وهذا لكي تناسب جميع الأشخاص الذين لا يمتلكون سعر السيارة الكاملين ويرغبون في الحصول عليها، وهذه العروض تتوفر بمقدمة بسيطة، لذلك لا تترددوا في اقتنائها فهي من السيارات التي تتميز بوجود محركات مثالية تسير معك فترات طويلة بدون أي ضرر. أرخص عروض تقسيط سيارة كيا 2022 لأكثر من فئه سف نقدم لكم أكثر من عرض من عروض تقسيط سيارة كيامن شركة الجبر سيارة كيا سيراتو 2022 ال اكس من أهم مواصفات هذه السيارة ما يلي: يوجد بالسيارة محرك دوران تبلغ القوة الخاصة به 178 نيوتن لكل متر، والقوى الخاصة به تبلغ 146 حصان.

السيارة يوجد بها ناقل حركة أوتوماتيكي، وهي تحتوي على أسطوانات رباعية.

سعر السيارة يبلغ قسط شهري 1,069 ريال سعودي، كما يتم دفع مقدم مقداره 8,309 ريال سعودي بقسط لمدة ستون شهر. عرض تقسيط سيارة كيا سونيت 2022 ال اكس سيارة كيا 2022 تتمتع بمواصفات لا مثيل لها، وهي: يوجد بالسيارة طاحونة ديزل سعتها تبلغ 1,5 لتر، ويوجد بها خمس سرعات وأكثر تصل إلى 7 سرعات.

محرك السيارة يعمل بالبنزين، وهو يبلغ سعته 1,2 لتر كما يوجد به محرك البنزين تبلغ سعته 1,0 لتر مع شاحن توربيني .

السيارة تتوفر بمقدمة تبلغ 7,354 ريال سعودي، وقسط السيارة الشهري يبلغ 1,008 ريال سعودي لمدة 60 شهر. تقسيط سيارة كيا K5 2022 ال اكس من أهم ما يميز سيارة كيا 2022 ما يلي: تحتوي على ناقل حركة أوتوماتيكي يتوفر بـ 8 سرعات وهو يعمل بالبنزين.

عزم دوران محرك السيارة يبلغ 421 مترا كما يوجد به ناقل الحركة أوتوماتيكيا وهو يحتوي على ثمان سرعات.

وهي مصنوعة من أجود الخامات المتينة التي لها قوة عالية تتحمل معك فترة طويلة.

محرك السيارة يحتوي على بعض الاسطوانات الرباعية، كما أن السعة الخاصة به تبلغ 2,5 لتر .

القوة الخاصة ب تبلغ 290 حصان.

سعر السيارة للقسط الشهري يبلغ 1,260 ريال سوي، ويتم دفع مقدم يبلغ 9,792 ريال سعودي، وهذا ينم على تقسيط 60 شهر. عمر شويل - جدة عروض تقسيط كيا2022 من شركة الجبر..أرخص عروض تقسيط سيارة كيا 2022 لأكثر من فئه بدون دفعه أولي - ثقفني

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