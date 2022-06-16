نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحصل على سيارة كيا 2022 بالتقسيط..أرخص عروض تقسيط سيارة كيا 2022 لجميع فئاتها من عبد اللطيف جميل بدون مقدم لمدة 5 سنوات في المقال التالي
أرخص عروض تقسيط سيارة كيا 2022 لجميع فئاتها من عبد اللطيف جميل بدون مقدم لمدة 5 سنوات، يوفر لك وكلاء أبرز عروض السيارات بكل عام عروض تمويل للسيارات تنافسية من قبل العديد من الشركات من أجل جذب العملاء لتقديم الكثير من العروض المتميزة، من بين ذلك العروض لذلك العام 2022 عروض تقسيط شركة عبد اللطيف جميل المقدمة على سيارات كيا بالفئات المتنوعة حيث أن شركة عبد اللطيف جميل من أهم المؤسسات التمويلية للسيارات بنظام التأجير التمويلي، وهو عقد يحفظ بأحقية المؤجر في الأصل، ويتم سداد كلي للدفعات الإيجارية، وتتيح لك الشركة إمكانية التمويل لكافة أنواع السيارات المستعملة لتلبية كافة الاحتياجات ورغبات الضيوف الذي ينطبق عليه الشروط التمويل.
أرخص عروض تقسيط سيارة كيا 2022 لجميع فئاتها
توفر شركة عبد اللطيف جميل للسيارات عروض تقسيط سيارات كيا التي تتسم بأنها تكون دون مصاريف إدارية ودون دفعة أولى ودون كفيل والشركة تقوم بدفع الإيجار الشهري عنك والمحتسب على مدار 60 شهر والعرض يتم اعتماده من قبل الهيئة الشهرية والسيارات الموجودة بالعرض للأقساط الشهرية الآتي:ـ
كيا بيجاس 2022 LX
- يبلغ قيمة القسط الشهري نحو932 ريال سعودي لا يشترط دفع دفعة أولى.
- ويتم السداد على مدار 60 شهر.
عرض تقسيط كيا ريو 2022 اس تي دي
- يتم سداد أقساط شهرية 1,224 ريال سعودي، والدفعة الأولى لمدة 60 شهر.
كيا سونيت 2022 LX
- متوفرة بقسط شهري يبلغ نحو 1,332 ريال سعودي يتم سداد دفعة أولى، ويتم سداد على مدار خمس سنوات.
سيارة كيا سيراتو 2022 L
- متوفرة بقسط شهري يبلغ نحو 1,403 ريال سعودي.
- الدفعة الأولى لسيارة كيا 2022 تبلغ نحو 0 ريال وقيمة القسط الشهري نحو 60 شهر.
كيا سيلتوس 2022 LX
- القسط الشهري يبلغ نحو 1,505 ريال سعودي الدفعة الأولى للسيارة صفر ريال ويتم السداد على مدار 60 شهر.
عرض تقسيط كيا K5 2022 LX
- يبلغ القسط الشهري 1,774 ريال سعودي، دون دفع مقدمات ويتم السداد على مدار 60 شهر.
شروط عروض سيارات كيا
- الايجار الشهري للسيارة لا يضم قيمة الضريبة المضافة.
- تختلف الدفعات الشهرية على حسب اختلاف موديلات ومواصفات السيارة المختارة.
- يتم احتساب المصاريف الإدارية على أساس 1% من المبلغ الكلي للتمويل وبحد أقصى يبلغ نحو 5,000 ريال للسيارة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحصل على سيارة كيا 2022 بالتقسيط..أرخص عروض تقسيط سيارة كيا 2022 لجميع فئاتها من عبد اللطيف جميل بدون مقدم لمدة 5 سنوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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