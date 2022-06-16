أحصل على سيارة كيا 2022 بالتقسيط..أرخص عروض تقسيط سيارة كيا 2022 لجميع فئاتها من عبد اللطيف جميل بدون مقدم لمدة 5 سنوات

أرخص عروض تقسيط سيارة كيا 2022 لجميع فئاتها من عبد اللطيف جميل بدون مقدم لمدة 5 سنوات، يوفر لك وكلاء أبرز عروض السيارات بكل عام عروض تمويل للسيارات تنافسية من قبل العديد من الشركات من أجل جذب العملاء لتقديم الكثير من العروض المتميزة، من بين ذلك العروض لذلك العام 2022 عروض تقسيط شركة عبد اللطيف جميل المقدمة على سيارات كيا بالفئات المتنوعة حيث أن شركة عبد اللطيف جميل من أهم المؤسسات التمويلية للسيارات بنظام التأجير التمويلي، وهو عقد يحفظ بأحقية المؤجر في الأصل، ويتم سداد كلي للدفعات الإيجارية، وتتيح لك الشركة إمكانية التمويل لكافة أنواع السيارات المستعملة لتلبية كافة الاحتياجات ورغبات الضيوف الذي ينطبق عليه الشروط التمويل.

أرخص عروض تقسيط سيارة كيا 2022 لجميع فئاتها

توفر شركة عبد اللطيف جميل للسيارات عروض تقسيط سيارات كيا التي تتسم بأنها تكون دون مصاريف إدارية ودون دفعة أولى ودون كفيل والشركة تقوم بدفع الإيجار الشهري عنك والمحتسب على مدار 60 شهر والعرض يتم اعتماده من قبل الهيئة الشهرية والسيارات الموجودة بالعرض للأقساط الشهرية الآتي:ـ

كيا بيجاس 2022 LX

يبلغ قيمة القسط الشهري نحو932 ريال سعودي لا يشترط دفع دفعة أولى.

ويتم السداد على مدار 60 شهر.

عرض تقسيط كيا ريو 2022 اس تي دي

يتم سداد أقساط شهرية 1,224 ريال سعودي، والدفعة الأولى لمدة 60 شهر.

كيا سونيت 2022 LX

متوفرة بقسط شهري يبلغ نحو 1,332 ريال سعودي يتم سداد دفعة أولى، ويتم سداد على مدار خمس سنوات.

سيارة كيا سيراتو 2022 L

متوفرة بقسط شهري يبلغ نحو 1,403 ريال سعودي.

الدفعة الأولى لسيارة كيا 2022 تبلغ نحو 0 ريال وقيمة القسط الشهري نحو 60 شهر.

كيا سيلتوس 2022 LX

القسط الشهري يبلغ نحو 1,505 ريال سعودي الدفعة الأولى للسيارة صفر ريال ويتم السداد على مدار 60 شهر.

عرض تقسيط كيا K5 2022 LX

يبلغ القسط الشهري 1,774 ريال سعودي، دون دفع مقدمات ويتم السداد على مدار 60 شهر.

شروط عروض سيارات كيا