سيارات مستعملة للتنازل بدون مقابل بالسعودية وأقل سعر قسط شهري

سيارات مستعملة للتنازل بدون مقابل بالسعودية مع أقل سعر قسط شهري، يرغب الكثير في شراء سيارة حديثة والحصول عليها بدون تعقيدات وتكون للتنازل سواء عن طريق دفع مبالغ مالية أو على حسب الاتفاق ما بين العملاء، وتكون في الغالب التقسيط او تحصيل خاصة بتمويل البنوك الذي يسهل لهم الحصول على سيارات حديثة مستعملة إستعمال نظيف، والقسط يكون مريح منخفض، فتابعونا لمعرفة أرخص سيارات مستعملة للتنازل في السعودية بدون مقابل.

بدون مقابل سيارات مستعملة للتنازل بالسعودية موديل 2021

بدون مقابل معروض سيارة تويوتا افالون إصدار 2021 مستعملة بحالة ممتازة، عداد ممشى قليل، الدهان الأصلي وكالة، بها الكثير من المواصفات والمزايا التي تناسب الطرق الوعرة ومنحدرات، لها لون أبيض لؤلؤي جميل.

للتنازل بدون مقابل سيارة تويوتا افالون 2021

تويوتا افالون سيدان مستعملة تم إصدارها العام الماضي 2021. ناقل الحركة للسيارة نوع القير اوتوماتيك. لون السيارة الخارجي أبيض. لون السيارة الداخلي باللون رمادي. عداد الممشى للسيارة سجل نحو مسافة 70.000 كيلو متر.

معلومات التنازل للسيارة تويوتا افالون 2021

اسم البنك لتحصيل القسط الشهري بنك الراجحي. قيمة القسط الشهري السيارة 2270 ريال سعودي. عدد الأقساط المتبقية 45 قسط. الدفعة الأخيرة للسيارة قدرت بمبلغ 60.000 ريال سعودي. سعر السيارة كاملة 200.000 ريال سعودي.

سيارة للتنازل بدون مقابل هيونداي سنتافي 2021 بالرياض

بقسط شهري قليل وبدون مقابل معروض سيارة للتنازل في الرياض. سيارة هيونداي سنتافي 2021 للتنازل لبنك الراجحي. نوع وقود محرك السيارة البنزين 92 بمعدل 14 كم لكل لتر. سبب تنازل عن السيارة عدم الاستخدام. عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة قليلة 8000 كيلو متر.

معلومات التنازل للسيارة هيونداي سنتافي 2021

الأقساط المسددة 9 أقساط فقط. الأقساط المتبقية سدادها 51 قسط شهري. الدفعة الأخيرة تبلغ 57688 ريال سعودي. سداد مبكر مبلغ 128302 ريال سعودي. تحتوي السيارة على 3 صفوف مقاعد. محرك السيارة هيونداي سنتافي يبلغ 2500 CC. حساسات للركن، كاميرا خلفية، سقف بانوراما، جنوط عجلات، شاشة لمس. القسط الشهري تبلغ نحو 1736 ريال سعودي.

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