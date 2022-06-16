دفعة أولى 0 … احصل الآن على سيارة كيا جديدة بالتقسيط من بنك البلاد

سيارة كيا جديدة بالتقسيط من بنك البلاد، أطلق بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية من بين الخدمات المتميزة التي يوفرها دائمًا للعملاء الكرام، خدمة الحصول على سيارة كيا المطورة بأنظمة تقسيط ممتازة 2022 من خلال التمويل التأجيري، بعد أن ينطبق على المتقدم عدد كبير من الشروط والأحكام والضوابط، وهذا بالتعاون مع شركة الجبر التجارية، إذا يتمكن العميل من شراء السيارة دون اشتراط دفعة أولى، وبالوقت ذاته مه توفير نسبة ربح تنافسي وتأمين على السيارة، وبهذا تعتبر فرصة هائلة لكل من يريد شراء سيارة جديدة دون دفع الثمن الأصلي لها بشكل كامل.

سيارة كيا جديدة بالتقسيط من بنك البلاد

طريقة الحصول على سيارة كيا الجديدة بالتقسيط من بنك البلاد 2022

يستطيع شراء سيارة كيا الجديدة بالتقسيط المريح من خلال بنك البلاد 2022، وهذا بعد أن يتم تقديم طلب للموقع الإلكتروني الخاص بالبنك وعن طريق اتباع الآتي:ـ

يتم تسجيل الدخول على رابط تقديم الطلب على الموقع الإلكتروني الخاص ببنك البلد.

يتم إضافة اسم العميل وإضافة رقم الهوية للمواطنين أو إضافة رقم الإقامة بالنسبة للوافدين.

إضافة قيمة الدخل الشهري للعميل مع تحديد المدينة التي يقيم بها وتحديد أقرب فرع خاص بالبنك له.

من ثم يطلب منك الموقع إضافة رقم الجوال والتأكد من إضافة البريد الإلكتروني والوقت المناسب للاتصال.

الضغط على أيقونة رمز التحقق ومن ثم الضغط على إرسال، وننتظر حتى يتم الرد على طلبك خلال أيام بالقبول أو الرفض وهذا يرجع على حسب الشروط والأحكام الموضوعة من قبل البنك.

الشروط والأحكام للحصول على سيارة كيا من بنك البلاد بالتقسيط

حدد بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية بعض الشروط والضوابط وكل من يريد شراء سيارة كيا بالتقسيط من خلال بنك البلاد وتتمثل في الآتي:ـ