نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألغندوره الفخمة وصلت.. سيارة لأند كروزر برادو 2023 الشكل الجديد تعرف على مواصفاتها وأسعارها فى بعض الدول في المقال التالي

سيارة لأند كروزر برادو 2023، كشفت شركة تويوتا اليابانية في الفترة الأخيرة بشكل رسمي عن مواصفات سيارة لأند كروزر برادو المطورة، فنحن نعلم أن شركة تويوتا واحدة من الشركات القوية والعملاقة بصناعة السيارات الدفع الرباعي، حيث أعلنت الشركة عن إضافة العديد من التقنيات الفاخرة للمقصورة الداخلية للسيارة، إلى جانب وسائل تكنولوجية حديثة ومتطورة عن الإصدارات السابقة، كما أن السيارة متوفرة بشكل خارجي راقي ومميز يترقبه محبين وعشاق سيارات تويوتا بفارغ الصبر لطرح السيارة في الأسواق، بعد أن أوضحت العديد من التقارير الصحفية في الفترة الأخيرة بأنه سوف يتم طرح السيارة في الأسواق خلال صيف 2022 بدل من صيف2023. سيارة لأند كروزر برادو 2023 مواصفات سيارة لأند كروزر برادو 2023 يعد ذلك الإصدار الجديد من السيارات أنه من أفضل تصميمات السيارات ذات الدفع الرباعي لها الكثير من الاستخدامات، هذا إلى جانب احتوائها على محرك قوي للغاية يعمل بكفاءة عالية على الطرق الصعبة والواعرة.

تتمتع السيارة بتصميم خارجي متنوعة وجديد، كما أنها تضم الكثير من التقنيات الحديثة التي قد تصل للهواتف الذكية والأنظمة التي تساعد بها السائق.

تحتوي على وسائل الأمان والسلامة الحديثة، وقد نالت على مقصورة جديدة بالكامل.

قد تم تحسين كافة أنظمة التوجيه السيارة حتى تستطيع اقتحام الطرق الصعبة والتعامل الذكي مع التضاريس الصعبة والمنحنيات والطرق الصخرية.

كما أن السيارة متوفرة بمحركات من النوع الهايبرد بسعة 2.5 لتر وبسعة 2.7 لتر.

قد تم استبدال محرك السيارة ديزل 4 سلندر بسعة 2.8 لتر بالإصدار الحالي، ليتحتل مكانه محرك v6 بسعة 3.3 لتر تيربو الحديث، ويعمل من خلال الديزل وينتج عنه قوة تصل نحو 309 حصان، وذات عزم دوران 700 نيوتن متر.

السيارة متوفر بمصابيح أمامية حديثة، وبها شبكة سقف حديثة لها لون أسود راقي يتمكن من حمل الكثير من الأغراض. سعر سيارة تويوتا لأند كروزر برادو 2023 أعلنت الشركة أيضًا عن أسعار طرح سيارة تويوتا بالأسواق والتي جاءت بسعر يتراوح ما بين 166.000 ألف ريال سعودي

بالأسواق والتي جاءت بسعر يتراوح ما بين 166.000 ألف ريال سعودي ويصل حتى 222.000 ألف ريال سعودي.

أما بالنسبة لسعر السيارة يتراوح ما بين 826.000 ألف جنيه مصري، وما بين 1.106.000 جنيه مصري. عمر شويل - جدة ألغندوره الفخمة وصلت.. سيارة لأند كروزر برادو 2023 الشكل الجديد تعرف على مواصفاتها وأسعارها فى بعض الدول - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ألغندوره الفخمة وصلت.. سيارة لأند كروزر برادو 2023 الشكل الجديد تعرف على مواصفاتها وأسعارها فى بعض الدول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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