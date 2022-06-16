“سيارة الأمان والترفهية” أهم مواصفات سيارة جيلي أوفا كانجو 2022 وأسعارها

مواصفات سيارة جيلي أوفا كانجو، هذا ما نتحدث عنه في مقالنا اليوم، حيث أن هذه السيارة من أحدث ما قدمته الصين من سيارات وهي من أكبر سيارات جيلي من صنف الـ SUV الرياضية حيث أن تصميمها يتكون من ثلاثة صفوف للمقاعد، كما أنها تتمتع بلمسات جمالية على الشكل الخارجي وتحديثات وظيفية متطورة، بالإضافة إلى التقنيات الحديثة ووسائل الأمان والكماليات الترفيهية، ولقد تم إضافة أنظمة مساعدة للسائق مع وجود مساحات داخلية كبيرة.

مواصفات سيارة جيلي أوفا كانجو 2022 وأسعارها

من مواصفات هذه السيارة واسعة الحجم عائلية تعمل بنظام الجر الأمامي للعجلات أو الدفع الرباعي تتميز بتصميم راقي ووسيلة أمان وراحة، بالإضافة إلى التكنولوجيا الحديثة ليتك الاستمتاع بقيادة مريحة مع الراحة الكافية، يبلغ طول هذه السيارة 4.835 متر وعرضها 1.9 متر؛ حيث أن ارتفاع هذه السيارة يبلغ 1.785 متر مع قاعدة عجلات بطول 2.815، وتحتوي على شنطة خلفية تبلغ سعتها 257 متر مكعب، ومن الممكن زيادتها عند طي المقاعد الأخيرة لتصل إلى 1200 متر مكعب تدخل هذه السيارة في منافسة مع السيارات الأخرى من مثيلاتها مثل سيارات هوندا وفورد.

سعر سيارة جيلي أوفا كانجو 2022 في السعودية ومصر

سعر هذه السيارة في المملكة العربية السعودية من خلال شركة الوعلان الوكيل المحلي لشركة جيلي بسعر يبدأ من 87.785 ألف ريال سعودي للفئة الأساسية 94.684 ألف ريال سعودي، وسعر الفئة نصف نقل بينما تبلغ الفئة النقل 103.885 ألف ريال سعودي، بينما يبلغ سعرها في مصر 400 ألف جنيه مصري للفئة الأساسية، بالإضافة إلى ذلك يبلغ سعر الفئة الثانية 450 ألف جنيه مصري.

مميزات سيارة جيلي أوفا كانجو

تتميز هذه السيارة بعدة مميزات منها الآتي: