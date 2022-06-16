“سيارة كاملة الوصف” تعرف على مواصفات سيارة تويوتا كورولا واسعارها بالتفصيل

إن سيارة تويوتا كورولا لها مواصفات كثيرة رائعة، والكثير من الأشخاص يرغبون في التعرف عليها، كما أنه قد جاءت أسعار موديل 2022 لسيارات تويوتا كورولا أول فئة بما يقرب من حوالي 325 ألف جنيه، كما أن الفئة الثانية «Active Plus» قد جاءت بما يقرب من حوالي 328.5 ألف، أما ثالث فئة «STD» بـ360 ألفًا، هذا بجانب أن طراز «كورولا» يكون منتمي لفئة السيارات السيدان، والتي تكون مزودة بمحرك 1600 سي سي، حيث أنه يقوم بتوليد قوة قدرها 120 “حصان”، بالإضافة إلى عزم 154 نيوتن/ متر، تابع معنا قراءة ما يلي لمعرفة كافة التفاصيل.

مواصفات سيارة تويوتا كورولا

هناك مواصفات عدة تم تزويد سيارة تويوتا كورولا بها، حيث أن من بين هذه المواصفات كل ما يلي:

إنه تم تزويدها بعدة كماليات من بينها جنوط 15 بوصة، وكذلك مصابيح ضباب خلفية بالإضافة إلى إضاءة نهارية LED.

كما أنها مزودة بعجلة قيادة متعددة الأغراض، وكذلك مكيف هواء أتوماتيك، هذا بجانب زجاج كهربائي.

كذلك أنها مزودة بشاشة عرض البيانات 4.2 بوصة، وأيضاً مرايات جانبية كهربائية.

هذا بجانب أن بها مصابيح ضباب أمامية، وأيضاً حساسات ركن خلفية، والكثير من الكماليات الأخرى.

تويوتا كورولا 2022

إن طرازات تويوتا كورولا 2022 قد قامت بدعم فئة «Comfort plus» بجميع التجهيزات التي توجد بالفئات السابقة، هذا بجانب بعض الكماليات الأخرى التي من بينها حساسات ركن خلفية، وكذاك مثبت سرعة، كما أن سيارات «تويوتا كورولا» ذات الفئة «F/O» قد تم تزويدها بالتجهيزات التي توجد في الفئة السابقة، هذا بجانب بعض الكماليات وذلك مثل مصابيح أمامية وخلفية LED، بالإضافة إلى مكيف هواء مزدوج وأيضاً مخرج خلفي، وكذلك مرايات داخلية كهربائية، هذا بالإضافة إلى إحساس مطر، وكذلك شاشة بيانات عدادات 7 بوصة، وسمة ضم المرايات كهربائية، بجانب فتحة سقف، والكثير من المواصفات الأخرى، كما أن سيارة تويوتا كورولا 2022 يأتي معها محرك سعة 1600 سي سي 4 سلندر، وذلك يقوة 120 حصان وهذا عند 6000 لفه بالدقيقة، وأيضاً عزم أقصي للدوران 154 نيوتن وذلك لكل متر عند 5200 لفة بالدقيقة، يكون متصل بناقل حركة CVT وهو يتكون من ست نقلات.