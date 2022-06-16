نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “سيارة التقنية العالية” تعرف الآن على أهم مواصفات تويوتا كورولا 2022 السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات تويوتا كورولا 2022 السعودية حيث تعتبر شركة تويوتا من أكبر الشركات في عالم السيارات، وذلك من حيث الجودة والتصميمات الجذابة وقوة تحملها في الطرقات الصعبة على مستوى العالم، وتعتبر المملكة العربية السعودية من أشهر الأسواق في مجال صناعة السيارات، وهذه السيارة من أفضل الاختيارات للمقيمين بالسعودية وذلك نظرا للتقنيات العالية لوجود معايير الأمان والسلامة، ومن خلال مقالنا هذا سوف نتعرف معكم على تفاصيل كثيرة.

مواصفات تويوتا كورولا 2022

تتمتع سيارة تويوتا كورولا بشعبية كبيرة لما تحتوي عليه من مواصفات تناسب جميع الأذواق في جميع أنحاء العالم، ومن أهمها أنها تعمل على توفير استهلاك الوقود وهذه ميزه كبيرة وهذا بخلاف تصميمها الداخلي أكثر من رائع على أحدث تقنيات، كما أن هذه السيارة تمتلك هيكل خارجي صلب يتحمل أقوى الصدمات دون أن تتعرض السيارة للضرر.

بالإضافة إلى أنه تم اعتماد سيارة تويوتا كورولا ضمن النسختين محرك البنزين والمحرك الهجين، كما أنها أيضًا تدعم إمكانية الدفع الأمامي ولديها قدرة الحصول على الدفع الرباعي.

مواصفات سيارة تويوتا كورولا في مصر 2022

تتميز سيارة تويوتا كورولا بمميزات رائعة وكثيرة تميزها عن غيرها من مثيلاتها من السيارات الأخرى، ومن أبرز مميزاتها الآتي:

هذه السيارة تحتوي على وسائل أمان قياسية.

تصميمها الداخلي جذاب يعطيك الإحساس بالراحة والأمان.

تتمتع السيارة بهيكل خارجي صلب يتحمل أقوى الصدمات.

تحتوي سيارة تويوتا كورولا بمحرك هجين ذات أداء جيد بالمقارنة بمحرك البنزين.

كما تتمتع أيضًا هذه السيارة بتقنيات إليكترونية مميزة.

تعمل هذه السيارة على توفير استهلاك الوقود سواء أن كان المحرك هجين أو بنزين.

بالإضافة إلى ذلك تحتوي السيارة على إطارات قوية تمكنها المشي على أصعب الطرق.

أسعار تويوتا كورولا فى مصر 2022

قامت شركة تويوتا بالإعلان عن أسعار السيارات لديها بعد التعديل بالسيارات وزيادة أسعار السيارات، وجاءت على النحو التالي: