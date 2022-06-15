تقسيط السيارات وشروطها من المعارض في السعودية للمقيمين

تقسيط السيارات وشروطها هي احد الأشياء التي يبحث عنها الكثير من الوافدين العاملين في المملكة العربية السعودية والتي تجمع بين اكثر من عشرة ملايين وافد مقيم علي الأراضي السعودية، وكثيرا ما تقدم مختلف البنوك العاملة في المملكة عروض تمولية مختلفة لشراء السيارات سواء للمواطن أو حتي للمقيم الذي يحمل جنسية اخري ويعمل في المملكة، ويتوافر في المملكة العربية السعودية الكثير من المعارض المختلفة والتي تعرض سيارات بموديلات الأعوام الماضية وبحالة جيدة ويستطيع العميل التقديم على سيارة بالقسط بعد التعرف علي كافة الشروط التي من خلالها يمكن أن يمتلك سيارة حديثة وهذه الشروط سوف نعرضها لكم في السطور التالية.

تقسيط السيارات وشروطها في السعودية للمقيمين

وتعد المملكة العربية السعودية من أبرز الدول التي تستقبل أعداد كبيرة من الوافدين من جنسيات مختلفة والذين يعملون في مختلف قطاعات ومؤسسات الدولة، حيث توفر وظائف للعمالة الخارجية كافة سبل الراحة وتهيئة جوع عمل مناسب وهذا ما تتمتع به نسبه كبيرة من الأفراد المقيمين حتي أنها تعطي جميع المتواجدين على أراضيها الحقوق الكاملة من حماية وخدمات وامتيازات مثل المواطنين السعودين، وعلى هذا تتيح المؤسسات خدماتها كشراء سيارات والحصول على رخصة قيادة سعودية لجميع الجنسيات، وتقسيط السيارات ولكن وفق بعض الشروط التي تم تحديدها من قبل الحكومة السعودية وهي كما يلي:

يجب على المقيم إبراز رقم الإقامة وجواز السفر على أن يكون ساري.

تقديم مستند يتضمن مفردات الراتب الشهري.

لا يشترط تواجد الكفيل حيث يستطيع المقيم إنهاء كافة الإجراءات والحصول على السيارة بشكل مباشر.

يلزم أن يكون مر على المقيم عام كامل داخل القطاع الحكومي أما العاملين في القطاع الخاص يجب مرور فترة تتراوح بين العامين على الأقل.

يقوم العميل بكتابة طلب يحتوي على البيانات الشخصية والاسم بالكامل ورقم الجوال وكذلك الجنسية.

من الضروري توثيق بيانات العميل بشكل رسمي حتى يستطيع تقديم طلب تقسيط السيارة.

يجب إنشاء حساب بنكي له علاقة بالمؤسسة حتى يتم ربط حسابات التقسيط بين الشركة والبنك بشكل رسمي.

بعد إتمام كافة الشروط سوف يحصل المقيم على السيارة ومن ثم يخصم كل شهر قيمة القسط حتى تنتهي مدة السداد بالكامل.

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