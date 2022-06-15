نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات هيونداي سنتافي 2022 الرائعة في السوق الخليجي في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات هيونداي سنتافي 2022 هي احدث أصدارات الشركة الكورية والتي تحظي بنسبة كبير من السوق العالمي في مجال السيارات، فهذه الشركة تحاول جاهدة منذ أن بدأت خطه التطوير ومواكبة عصر التطور التكنولوجي الذي اصبح من أساسيات عالم السيارات، كما أن الشركة الكورية في الآونة الأخيرة اصبح لديها منافسين لها كثر يشاركون في جزء كبير من حصتها في السوق العالمي وتحديدا العربي منه مثل شركة جيلي الصينية والتي سبق وان تحدثنا عن احدث أصدرتها في مقال سابق كان بعنوان جيلي امجراند 2022 بالصور سيارة Emgrand والذي أوضحنا في هذا المقال مدي التطور الذي ظهر به المنافس الصيني، وبالعودة إلي حديث اليوم طرحت هيونداي سيارتها الجديدة سنتافي لعام 2022 بطرازات جديدة وبتصميم إبداعي مبتكر، جميعها من فئة السّيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ومتوسطة الحجم، وعملت على تعزيز مظهر سيّاراتها الجديدة من هذه الفئة لتقدم أداء أفضل على الطرق الوعرة.

مواصفات هيونداي سنتافي 2022

من المعروف أن شركة هوينداي الكورية اقرب منافس لها في السوق بشكل مستمر هي شركة تويوتا اليابانية والتي اطلق احدث اصدراها في سيارة تويوتا رايز XLE 2022 الشكل الجديد، ولكن لم تهدأ كثيرا الشركة الكورية وأطلقت هيونداي سنتافي 2022 والتي تأتي بهذه التشكيلة الرائعة:

بأربعة محركات مختلفة، تشمل فيها المحركات الهجينة والكهربائية.

إذ توفر خيارين من المحرك الأساسي، يأتي الأول وهو المتوفر في طراز “XRT” من 4 أسطوانات وبسعة 2.5 لتر، وبقوة 191 حصان ويعمل بنظام الدفع الأمامي، أما بالنسبة للخيار الثاني فإنه سيتوفر بسعة 2.5 لتر ويولد قوة مقدارها 277 حصان ويعمل بنظام الدفع الكلّي.

كما زوُّدَ الخيارين بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات وبعزم دوران يصل إلى 421 نيوتن/متر.

محرك هجين يأتي بـ 4 أسطوانات وبسعة 1.6 لتر.

المحرك يعمل بنظام الدفع الرباعي.

كما تتسارع السيارة من 0-100 كم لكل ساعة خلال 6 ثواني.

الشكل الخارجي والداخلي لسيارة هيونداي سنتافي 2022

في البداية سوف نسلط الضوء علي الشكل الخارجي لسيارة سنتافي 2022 والتي تأتي بتصميم خارجي أكثر انسيابية وديناميكية عمّا قدمته في طرازاتها السابقة، إذ تتميز السيارة وباختلاف فئاتها بواجهة أمامية مبتكرة وأكثر جرأة، فتأتي بشبك أمامي من الكروم يتوسطه شعار الشركة الأسطوري، كما تتوفر السيارة بمصد أمامي وخلفي بفتحات تهوية، وبمصابيح أمامية وخلفية ذات إضاءة قوية تعمل بتقنية LED، أما بالنسبة لأبعاد السيّارة فإن طول السيّارة يصل إلى 4.785 ملم، وعرضها 1.899 ملم، وارتفاعها 1.684 ملم، أما بالنّسبة لقاعدة عجلاتها فتصل إلى 2.766 ملم.

أما الشكل الداخلي وفرت هيونداي مساحة داخلية واسعة ورحبة في جميع الفئات، وتأتي السيّارة بـصفين من المقاعد الجلدية عالية الجودة، وتتسع لـ 5 أشخاص، كما تتميز هيونداي سنتافي الجديدة لعام 2022 بأحدث التقنيات والأنظمة التكنولوجية المبتكرة، ومن أبرز هذه التقنيات:

شاشة ترفيه ومعلومات تعمل باللمس مقاس 10.3 بوصة. نظامي آبل كار بلاي وأندرويد أوتو. نظام تبريد وتكييف للمقاعد. مداخل USB منافذ AUX خاصية الشحن اللاسلكي. نظام صوتي فاخر مع 12 مكبر صوت. خاصية التحكم سهلة الاستخدام للأنظمة الداخلية من خلال المقود.

الجدير بذكر أن معظم الشركات الاسياوية في مجال السيارات قد أعلنت عن احدث اصدر لسياراتها منذ أيام قليله مثل شركة MG الصنية والتي أعلنت عن سيارة MG5 موديل 2023 التي أبهرت الجميع.