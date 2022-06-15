السياراة ذات القوة الخارقة…مواصفات سيارة مازدا 2023 Mazda CX-60

سيارة مازدا CX-60 2023 Mazda CX-60 السيارة ذات الدفع الرباعي الجديدة من شركة صناعة السيارات اليابانية، حيث يتم عرض سيارة مازادا CX-60 Mazda للتنافس مع Toyota RAV4 الهجين الإضافي، ولكنه يريد أيضًا أن يكون Audi Q5 و BMW X3 و لكزس ان اكس. Mazda CX-60، أول سيارة هجينة تعمل بالكهرباء من العلامة التجارية، تجمع بين القوة الإجمالية المثيرة للإعجاب والاقتصاد في استهلاك الوقود بشكل عام. مجهزة بأحدث تطور لتصميم Kodo الخاص بالشركة، تبدو Mazda CX-60 2023 فريدة من نوعها هذه المرة أكثر من أي وقت مضى.

سيارة مازدا CX-60 2023 Mazda CX-60

سوف تتميز سيارة مازدا Mazda CX-60 2023، بالعديد من الأشياء الرائعة:

يوجد بالسيارة محرك بنزين يكون رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر كما يتواجد بها أيضا محرك يكون كهربائي 100 كيلووات وأيضا بطارية 17.8 كيلووات.

سوف ينتج هذا النظام الهجين في سيارة Mazda CX-60 2023 مجتمعة بما يعادل 323 حصانًا / 6000 دورة في الدقيقة (134 حصانًا من المحرك الكهربائي، و 189 حصانًا من محرك البنزين)،

بالإضافة إلى عذلك سوف نشاهد زم الدوران الذي يبلغ 500 نيوتن متر / 4000 دورة في الدقيقة.

يمكن للسيارة الجديدة أن تتسارع من 100 كيلومتر إلى 100 كيلومتر في 5.8 ثانية فقط، ويمكن أن تصل سرعتها القصوى إلى 200 كيلومتر في الساعة، ويمكنها السفر 59 كيلومترًا بالكهرباء وحدها.

قد تأتي مع سيارة CX-60 تواجد أيضا بعض المحركات وهي تعتبر اضافية، حيث نجد أن السيارة ستكون مزودة بمحرك البنزين e-Skyactiv-X V6 وهو ذو سعة تكون حوالي3.0 لتر، ويوجد أيضا محرك الديزل Skyactiv-D V6 يكون سعة 3.3 لتر، وسوف يكون هذين المحركين متصلان بنظام هجين خفيف بجهد 48 فولت يسمى M Hybrid Boost

بينما نجد أن محرك البنزين من النوع الذي يعمل علي توفير الوقود مثله مثل محرك e-Skyactiv X. حيث يكون سعة 2.0 لتر التي تشغل Mazda CX-30.

مميزات سيارة مازدا Mazda CX-60 2023