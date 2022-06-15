نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحصل الآن على سيارة كيا 2022..أرخص عروض تقسيط سيارة كيا 2022 لجميع فئاتها من عبد اللطيف جميل بدون مقدم لمدة 5 سنوات في المقال التالي
أرخص عروض تقسيط سيارة كيا 2022 لجميع فئاتها من عبد اللطيف جميل بدون مقدم لمدة 5 سنوات، تتيح لك شركة عبد اللطيف جميل عروض تمويلية متميزة للكثير من الفئات من السيارات منها سيارة كيا 2022، حيث أن ذلك العرض يبدأ من يوم واحد أبريل 2022 وسوف ينتهي 5 يوليو القادم 2022، ويضم العرض الكثير من الموديلات من سيارة كيا 2022 lx وسيارة كيا بيجاس lx 2022 وسيارة كيار ريو 2022 lx وسيارة كيا سيلتوس 2022 وسيارة سونيت lx 2022، وسيارة كيا سيراتو 2022 l ومن الممكن الاستفسار عن هذه العروض من خلال الاتصال بشكل مباشر عبر هاتف الشركة أو مليء النموذج المتعلق بطلب التقسيط والقيام بإرساله عبر شركة عبد اللطيف جميل.
أرخص عروض تقسيط سيارة كيا 2022 لجميع فئاتها
تعد سيارات كيا من بين السيارات الجديدة المفضل لدى العديد من الأشخاص في الكثير من الدول وتتسم بسرعتها ونظامها الجديد المتطور:ـ
عروض تقسيط سيارة كيا بيجاس 2022 LX
- يتم الحصول على سيارة كيا 2022 بقسط شهري يبلغ نحو 932 ريال سعودي ويتم التقسيط على مدار 60 شهر ولا يتم دفع مقدمات.
- تتمكن من الحصول على السيارة بالتمويل عن طريق عروض التأجير التمويلي.
- والتي يتم تقديمها من قبل شركة عبد اللطيف جميل المتحدة للتمويل من خلال فروع الشركة المنتشرة بكافة أنحاء المملكة.
- يتم الاستفادة من العرض دون دفعة أولى ودون كفيل.
- ويتم سداد بكل سهولة ويسر عن طريق السداد على دفعات شهرية.
عروض تقسيط سيارة كيا ريو 2022 اس تي دي
- متوفر من ضمن عروض عبد اللطيف جميل تقسيط سيارة 1,224 ريال سعودي.
- دون دفعة أولى ويتم سداد الأقساط على مدار 60 شهر على التوالي.
تقسيط سيارة كيا سونيت 2022 LX
- تعد سيارة كيار سونيت من أفضل أنواع السيارات التي يتم تقديمها من قبل شركة كيا، ويتم تقسيطها بأقساط شهرية تبدأ من 1,332 ريال سعودي.
- دون دفعة مقدم كما أن فترة التقسيط لذلك الموديل تصل حتى خمس سنوات.
- كما أن متاح التقسيط أيضًا على الكثير من موديلات السيارات الأخرى، وتتمتع بذات التقسيط المذكورة وتكون لفترة خمس سنوات سداد ومنها الآتي:ـ
- كيا سيراتو 2022 L بقسط شهري يبلغ نحو 1,403 ريال ودون دفعة أولى المدة تصل حتى 60 شهر.
- سيارة كيا سيلتوس 2022 بقسط شهري 1,505 ريال سعودي دون دفعة أولى لفترة 60 شهر.
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