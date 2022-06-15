في جدة سيارات بـ4 ألاف ريال مستعملة وأكثر بحالة ممتازة وجيدة أقوى السيارات المستعملة

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في جدة سيارات بـ4 ألاف ريال مستعملة بحالة جيدة وممتازة، نقدم عرض مغري ومنافس لأشهر السيارات الرائدة التي أستطاعت أن تكتسب عريضة كبيرة من العملاء لها، سيارات مستعملة بسعر رخيص ومنافس لكل مواطن أو مقيم في المملكة السعودية وخاصة في مدينة جدة كـ سيارات تويوتا وهيونداي وكيا، حيث بسعر المواطن إلى شراء سيارة مستعملة تسد أحتياجاته فضلا عن شراء سيارة جديدة باهظة الثمن، ومن هذا الصدد نعرض سيارات رخيصة في جدة ابدا بسعر ٤٠٠٠ ريال على النحو التالي. في جدة سيارات بـ4 ألاف ريال تويوتا كورولا موديل ٢٠٠٠ مستعملة من أشهر السيارات في المملكة وأكثرها طلباً، يأتي محركها بسعة ١٣٠٠ سي سي، مع ناقل حركة يدوي رباعي الأسطوانات وتنتج قوة ٩٦ حصان، سيارة سيدان عائلية متوسطة الحجم.

عدد المسافات المقطوعة ٢٠٠ ألف كم.

عنوان تواجد السيارة في مدينة جدة بمنطقة البوادي.

تمتلك السيارة مواصفات يابانية خالصة.

الحالة جيدة، بها بعض العيوب والشقوق الناتج عن الاستعمال.

تحتوي على مكيف يدوي، نوافذ ومرايات يدوية، راديو، ٥ مقاعد من الجلد، مصابيح.

سعر تويوتا كورولا مستعملة في جدة ٥ ألاف ريال. هيونداي النترا موديل ٢٠١٠ مستعملة من أشهر السيارات أيضا في المملكة والتي اكتسبت شهرة واسعة بفضل موثوقيتها واعتمادها، محرك النترا مانيوال يسع ١٦٠٠ سي سي من الوقود، وينتج قوة ١٢٤ حصان وقوة عزم دوران ١٥٦ نيوتن. متر.

عدد المسافات المقطوعة ٢٠٠ ألف كم.

مكان تواجد السيارة في مدينة جدة بمنطقة السرورية.

السيارة بها صدمة نتيجة حادث.

تحتوي على مكيف هواء قوي، سنتر لوك، ميزة الدخول بدون مفتاح، مانع انغلاق الفرامل، التوزيع الإلكتروني للفرامل، مثبت حركة، بلوتوث، راديو مشغل أقراص، مدعم ام بي ثري، مدخل يو اس بي.

سعر هيونداي النترا مستعملة في جدودة ٤ ألاف ريال. سيتروين بوكس موديل ٢٠٠٦ مستعملة هي سيارة نقل تصلح مع الشركات، محركها ٢٢٠٠ سي سي مع ناقل حركة يدوي رباعي الأسطوانات، تنتج ١٩٠ حصان وقوة عزم دوران ٢٢٥ نيوتن. متر.

عدد الكيلومترات المستهلكة ١٠ ألاف كم.

مكان تواجد السيارة في مدينة جدة بمنطقة الفيصلية.

السيارة بحالة ممتازة من حيث الهيكل الخارجي والمقصورة الداخلية.

تحتوي على وسائد هوائية، شنطة خلفية كبيرة لنقل البضائع تصلح للشركات، مكيف هواء، نوافذ ومرايات يدوية، راديو، بلوتوث، مدعم ام بي ثري، مدخل يو اس بي.

سعر سيتروين بوكس مستعملة في جدة ٥ ألاف ريال. عمر شويل - جدة في جدة سيارات بـ4 ألاف ريال مستعملة وأكثر بحالة ممتازة وجيدة أقوى السيارات المستعملة - ثقفني

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