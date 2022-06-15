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عمر شويل - جدة ضوابط الفحص الدوري لتجديد استمارة السيارة 1443، ويعتبر الفحص الدوري واحد من أهم الشروط التي فرضتها الإدارة العامة للمرور، ضمن شروط تجديد استمارة السيارة، ويساعد الفحص الدوري للسيارة في تحديد كونها مؤهلة للسير خلال شوارع المملكة العربية السعودية، بدون تعريض حياة مواطني المملكة العربية للخطر، حيث تهدف إدارة المرور إلى الحد من الحوادث المرورية في السعودية، وتعمل على الحفاظ على نظام الطريق.

ضوابط الفحص الدوري لتجديد استمارة السيارة 1443

يتم إجراء الفحص الدوري للسيارات في المملكة العربية السعودية من أجل تجديد استمارة السيارات، طبقًا لمجموعة من الشروط والضوابط، التي حددتها الجهات المختصة في المملكة العربية، والتي تتمثل في التالي:

يلزم سداد كافة الرسوم المستحقة للفحص الفني للسيارة.

الذهاب بالسيارة إلى أحد مراكز الفحص الفني المنتشرة في المملكة العربية والمعتمدة من إدارة المرور.

إرفاق جميع المستندات التي تدل على ملكية المركبة.

إجراء جميع التعديلات والإصلاحات للسيارة قبل موعد الفحص الجديد.

تنظيف السيارة وغسلها بشكل جيد قبل زيارة مركز الفحص الدوري.

رسوم الفحص الدوري للسيارات في السعودية

يلزم لإتمام عملية الفحص الدوري للسيارات في المملكة العربية السعودية، سداد قيمة كامل مصروفات الفحص الدوري للمركز المعتمد، والتي تعتبر أحد الشروط الأساسية التي فرضتها إدارة المرور السعودية، وتختلف الرسوم طبقًا لنوع المركبة كالتالي:

يتم إجراء الفحص الدوري للحافلة الصغير برسوم 110.4 ريال سعودي، تشمل الضريبة.

يتم إجراء الفحص الدوري للحافلة الكبيرة برسوم 235.75 ريال سعودي، تشمل الضريبة.

يتم إجراء الفحص الدوري للحافلة المتوسطة برسوم 162.15 ريال سعودي، تشمل الضريبة.

يتم إجراء الفحص الدوري للدراجة النارية برسوم 40.25 ريال سعودي، تشمل الضريبة.

يتم إجراء الفحص الدوري للسيارة الصغيرة برسوم 83.95 ريال سعودي، تشمل الضريبة.

يتم إجراء الفحص الدوري للشبه مقطورة برسوم 211.6 ريال سعودي، تشمل الضريبة.

يتم إجراء الفحص الدوري للمقطورة برسوم 211.6 ريال سعودي، تشمل الضريبة.

يتم إجراء الفحص الدوري للنقل الثقيل برسوم 235.75 ريال سعودي، تشمل الضريبة.

يتم إجراء الفحص الدوري للنقل الصغير برسوم 110.4 ريال سعودي، تشمل الضريبة.

يتم إجراء الفحص الدوري للنقل المتوسط برسوم 162.15 ريال سعودي، تشمل الضريبة.

المستندات المطلوبة لإجراء الفحص الدوري في السعودية

يلزم على المواطنين الراغبين في إجراء الفحص الدوري للمركبات المختلفة، الالتزام بجميع الشروط والضوابط التي حددتها إدارة المرور العامة، والتي تتضمن تقديم مجموعة من المستندات والشهادات التي تتمثل في التالي: