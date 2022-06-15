القنبلة الياباني وصلت .. سيارة تويوتا كورولا الرياضية GR الجديدة من تويوتا أهم المواصفات بالسيارة

بعد إعلان شركة تويوتا الشهيرة للسيارات عن سيارتها الجديدة كورولا اليابانية وقد ازداد البحث عنها من أجل التعرف على تفاصيل تلك السيارة الجديدة التي بالتأكيد ستكون ممتازة وجذابة كما اعتدنا على سيارات شركة تويوتا التي تسعى إلى إبهار عملائها ومحبيها طوال الوقت لهذا فبمجرد سماع اسم تويوتا نتوقع شيء عظيم قادم في الطريق مما يدل على ثقة العملاء في الشركة، ويتضح ذلك من التفاصيل التي سنعرفكم بها فيما يلي حول سيارة تويوتا كورولا اليابانية الجديدة التي تتمتع بطراز رياضي جذاب.

مواصفات تويوتا كورولا اليابانية الرياضية GR الجديدة

نبدأ بتحديد أهم المواصفات التي تعرف عنها سيارة Toyota Corolla Gr Sport وهي:

جنوط السيارة تم تصميمها بأعلى وأفضل مستوى وتتميز بلونها الأسود الداكن. محركها يعمل بقوة الدفع الرباعي على الرغم من كونه يدوي ولكنه يعمله بست سرعات مختلفة. مقاعد سيارة Toyota Corolla Gr Sport مصنوعة من نوع مميز من الجلد الذي يليق بالسيارة وعظمتها حيث ينتمي إلى فئة BRIN NAUB. نظام الملاحة والمساعد الرقمي الموجود بالسيارة يعملان بخاصية الذكاء الاصطناعي للتسهيل على السائق أثناء قيادته وتحديد جهته. مصابيحها الداخلية متميزة حيث تعمل بنوع من الأشعة ذات الجودة العالية وفي نفس الوقت أتوماتيكيًا. تم تطوير أنظمة أمان سيارة تويوتا كورولا اليابانية ويتضح ذلك من خلال نظام رصد المشاة وهناك التفادي المسبق. تم إدماج عداد رقمي بالسيارة قياسه 12.3 بوصة أما عن شاشة اللمس التي تعمل باللمس فقياسها 8 بوصة. إطار السيارة نوعه ميشلان ذات أداء متميز. التصميم الخارجي للسيارة يتميز بكونه رياضي بشكل واضح لهذا سيجذب بالتأكيد محبي السيارات الرياضية والسرعات العالية.

سعر تويوتا كورولا اليابانية الرياضية الجديدة

كل المزايا السابقة التي أتيحت في السيارة الجديدة من تويوتا بالتأكيد سيكون سعرها مناسب لكافة المزايا ولكن السعر النهائي لم يتم تحديده من قبل شركة تويوتا لهذا لم يعلن عن السعر في أي جهة وينتظر في الأيام القادمة الإعلان عنه على الرغم من كون التوقعات تشير إلى أن السعر المبدئي للسيارة في مصر سيصل لأكثر من نصف مليون جنيه مصري، أما في السعودية فقد يصل إلى 110 ألف ريال سعودي.