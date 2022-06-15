مواصفات وسعر سيارة مازيراتي بالسعودية Maserati

بعد أن تم تداول سيارة مازيراتي داخل السوق السعودي، فوجدنا أن هناك تهافت عليها بالشراء من جانب الكثير من الناس، وذلك بسبب تمتعها بالكثير من المزايا والكماليات، حيث تعتبر هذه السيارة الأكثر شهرة في العالم بسبب العلامة التجارية الخاصة بها، وبناء على ذلك سنقوم بعرض مواصفات وسعر سيارة مازيراتي بالسعودية داخل هذا المقال.

مواصفات وسعر سيارة مازيراتي بالسعودية

تختلف مواصفات وسعر سيارة مازيراتي داخل السعودية، وذلك على حسب الفئة التي تنتمي إليها، وهذا ما سنذكره بهذا الشكل الآتي:

سيارة مازيراتي جيبلي أوتوماتيك BASE

تتمتع هذه السيارة بمحرك عالي الجودة تصل سعته إلى حوالي 3000 سي سي.

وقدر سعر سيارة مازيراتي جيبلي داخل السوق السعودي بحوالي 291 ألف ريال سعودي تقريباَ.

سيارة مازيراتي ليفانتي أوتوماتيك BASE

يتوفر بهذه السيارة محرك مميز تقدر سعته بحوالي 3000 سي سي.

ويصل سعر سيارة مازيراتي ليفانتي أوتوماتيك إلى حوالي 323 ألف ريال سعودي.

سيارة مازيراتي جران توريزمو أوتوماتيك

تتمتع هذه السيارة بمحرك عالي الجودة، حيث تصل سعته إلى حوالي 4500 سي سي.

ويقدر سعر سيارة مازيراتي جران توريزمو بحوالي 420 ألف ريال سعودي.

سيارة مازيراتي كواتروبورتي

يتوفر بسيارة مازيراتي كواتروبورتي محرك عالي الكفاءة، فسعته تصل إلى حوالي 3000 سي سي.

ويبلغ سعر هذه السيارة داخل السعودية حوالي 444 ألف ريال سعودي.

سيارة مازيراتي جران توريزمو أوتوماتيك سبورت

يتواجد بهذه الفئة من سيارة مازيراتي محرك تقدر سعته بحوالي 4500 سي سي.

وسعر هذه السيارة داخل السعودية تقدر بحوالي 457 ألف ريال سعودي.

سيارة مازيراتي كواتروبورتي S Q4

المحرك المتواجد بهذه السيارة تصل سعته إلى حوالي 3000 سي سي.

وسعر سيارة مازيراتي كواتروبورتي تصل داخل السعودية إلى حوالي 465 ألف ريال سعودي.

سيارة مازيراتي كواتروبورتي GTS

يتواجد بهذه السيارة محرك مميز تبلغ سعته حوالي 3800 سي سي.

وسعر هذه الفئة من سيارة مازيراتي داخل السعودية يصل إلى حوالي 536 ألف ريال سعودي.

إلى هنا نكون قد أوضحنا لكم كافة المعلومات التي تخص مواصفات وسعر سيارة مازيراتي بالسعودية، ومن الملاحظ أن هذا النوع من السيارة هو الأكثر شهرة داخل السوق السعودي للسيارات.