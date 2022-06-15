مواصفات سيارة لوسيد وسعرها Lucid

هناك انتشار إلى حد ما كبير بخصوص السيارات الكهربائية، وتعتبر سيارة لوسيد نموذج مثالي للسيارات الكهربائية، حيث تتمتع هذه السيارة بتصميم مميز ولديها الكثير من الأنظمة المبتكرة والتي يبحث عنها الكثير من عشاق السيارات، وبناء على ذلك سنقوم بعرض كافة مواصفات سيارات لوسيد وأسعارها بمختلف فئاتها.

مواصفات سيارة لوسيد

إليكم أبرز مواصفات وأسعار كل فئة تابعة لسيارة لوسيد، وهذا ما سنعرضه بالصورة الآتي ذكرها:

سعر ومواصفات سيارة لوسيد اير ستاندرد

تم الإعلان عن سعر النسخة الاستاندرد من سيارة لوسيد، حيث وصل سعرها إلى حوالي 80.000 دولار أمريكي، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن باقي مواصفاتها عن قريب من قبل الشركة المسؤولة عن إنتاجها.

سعر ومواصفات سيارة لوسيد اير تورينج

تتمتع هذه الفئة بمحرك تصل قوته إلى حوالي 800 حصانًا، ومعدل التسارع الخاص به يقدر بحوالي 96كم في الساعة.

ومقدار الشحن الخاص بهذا المحرك يصل إلى حوالي 250 كم/ الساعة.

وسعر الفئة الثانية من سيارة لوسيد يقدر بحوالي 95.000 دولار أمريكي.

سعر ومواصفات سيارة لوسيد جراند تورينج

يوجد بهذه السيارة محرك عالي الجودة، فقوته تصل إلى حوالي 800 حصانًا.

وأقصى سرعة يصل إليها هذا المحرك تبلغ حوالي 270كم/ الساعة.

ومعدل تسارع هذا المحرك عند وضع السكون يقدر بحوالي 96 كم/ الساعة في 3 ثواني فقط.

ومقدار الشحن بهذا المحرك يقدر بحوالي 832 كم.

ويصل سعر الفئة الثالثة من سيارة لوسيد إلى حوالي 139.000 دولار أمريكي.

سعر ومواصفات سيارة لوسيد اير دريم ايديشن

يتوفر محرك بالفئة الرابعة من سيارة لوسيد اير دريم ايديشن عالي الكفاءة، فقوته تقدر بحوالي 1080 حصانًا.

فسرعة هذا المحرك تصل عند وضع السكون إلى جوالي 96 كم/ساعة في 2.5 ثانية.

وأقصى سرعة لهذا المحرك تقدر بحوالي 270 كم/الساعة، ومقدار الشحن يصل إلى حوالي 809.5 كم.

وسعر هذه الفئة من سيارة لوسيد يقدر بحوالي 169.000 دولار أمريكي تقريباً.

وفي الختام نكون قد عرضنا لكم كافة المعلومات التي تخص مواصفات سيارة لوسيد وأسعارها، حيث تأكدنا أن هذه السيارة تعتبر واحدة من أفضل السيارات الكهربائية حول العالم، والسبب في ذلك تمتع بالكثير من الكماليات المميزة.