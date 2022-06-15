الوحش الألماني.. سيارة 2023 M4 وأهم مواصفات ومميزات وصور السيارة بي ام دبليو M4

تصدرت مؤخرًا سيارة M4 2023 عمليات البحث بصورة كبيرة خلال هذه الفترة من جانب محبي ماركة سيارات بي إم دبليو الألمانية، ومن المنتظر أن يكون الإصدار الجديد من تلك السيارة سيكون مغايرًا تمامًا عن أي إصدار آخر، وسيكون متوافر به العديد من المواصفات والكماليات المتطورة التي تضفي مزيد من متعة القيادة، وهذا ما سنقوم بالتطرق إليه داخل هذا المقال في السطور التالية.

سيارة 2023 M4

إليكم أبرز المزايا الخاصة بالإصدار الجديد لهذه السيارة عام 2023 بالشكل الآتي:

لدى هذه السيارة محرك 6 سلندر خطي، فهذا المحرك تصل سعته إلى حوالي 3 لتر، حيث يولد قوة تصل إلى حوالي 543 حصان، ويعد من المحركات القوية والتي تتميز بها المحركات الألمانية.

ويصل معدل سرعة سيارة M4 إلى حوالي 96كم/ساعة خلال 6 ثواني فقط.

بينما تقدر السرعة القصوى لها بحوالي 307 كم/ساعة لكل 191 ميل.

كما نجد أن لهذه السيارة ناقل يدوي مميز بشكل يتناسب مع أنها من فئة السيارات الرياضية.

ولدى هذه السيارة إطارات رياضية بمقياس يصل إلى حوالي 19 بوصة.

وعلى الجانب الآخر نجد أن المقاعد تم تصميمها على الهيئة الرياضية، وتم تصنيعها من الكروم المميز.

وبها وسائل أمان وسلامة متطورة، مثل: وجود نظام مراقبة النقطة العمياء، ونظام تنبيه عبر حركة مرورية خلفية، ومثبت سرعة، وغيرها من الإمكانيات.

أسعار بي ام دبليو 2023 M4

وصل سعر سيارة M4 فئة كوبيه إلى حوالي 73 ألف دولار أمريكي، أي بما يقارب 274 ألف ريال سعودي.

بينما يقدر سعر سيارة M4 والتي تنافس كوبيه بحوالي 76 ألف دولار أمريكي، أي بما يقارب 285 ألف ريال سعودي.

ويبلغ سعر سيارة M4 فئة CSL حوالي 140 ألف دولار أمريكي، أي بما يقارب 525 ألف ريال سعودي تقريباً.

بينما يصل سعر سيارة M4 مكشوفة السقف إلى حوالي 87 ألف دولار أمريكي، أي بما يقارب 292 ألف ريال سعودي.

صور BMW M4 2023

فيديو بي أم دبيلو 2023 M4

وفي الختام نكون قد سردنا لكم كافة التفاصيل الخاصة بمواصفات سيارة M4 2023، وسعرها على حسب كل فئة خاصة بها، ومن المقرر أن يتم طرح هذه السيارة داخل جميع أسواق السيارات في العالم، ومن المنتظر أن تكون ضمن الأعلى مبيعًا خلال عام 2023.