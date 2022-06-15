نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط تويوتا راش 2022 في السعودية فخامة يابانية في المقال التالي
عمر شويل - جدة عزيزي محب السيارات التويوتا سنعرض لك سلسلة من العروض التأجيرية التمويلية في السعودية. وفي هذه المقالة سنتحدث عن عرض عبداللطيف جميل لـ تقسيط سيارة تويوتا راش 2022 في الفخامة اليابانية ذات العنوان الرائع. حيث ستتمتع بحصولك على السيارة من التمويل التأجيري الذي تقدمه عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل من خلال شبكة الفروع المنتشرة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.
مزايا تقسيط تويوتا راش 2022 في السعودية فخامة يابانية
المزايا لا تنتهي في تقسيط عبد اللطيف جميل للسيارة تويوتا راش 2022 في السعودية أولًا بدون مصاريف إدارية. ثانيًا يمكنك أن تدفع الإيجار الشهري ثاني شهر حيث تتمتع بدفع من اول شهر من عبداللطيف جميل على اساس ستين شهر على حسب العرض. وبدون دفعة أولى. علاوة على ذلك بدون أي مصاريف إدارية ولا كفيل. والأهم من ذلك معتم من الهيئة الشرعية.
اسعار فئات سيارات تويوتا راش 2022 الموجودة في عروض تمكن عبداللطيف جميل
توجد سيارة راش 2022 بدفعات شهرية مقدارها 1177 ريال سعودي. وفترة سداد 60 شهر. كذلك توجد سيارة راش 2022 جي ال بدفعات شهرية 1256 ريال سعودي. ويمكنك أن تسدد من خلال البنك أو فروع عبداللطيف جميل. وهذا العرض ساري على موديلين فقط هما الذين ذكرناهما بالأعلى. والإيجار الشهري لا يشمل قيمة الضريبة المضافة. وتختلف الدفعات الشهرية باختلاف مواصفات وموديلات السيارة المختارة. ويحق للشركة احتساب مصاريف ادارية 1 % من مبلغ التمويل وبحد أقصى 5000 ريال للسيارة الواحدة. وهناك دفعة تملك متبقية من نهاية العقد. ويحق للشركة تعديل العرض أو الغاءه في اي وقت دون اعلان مسبق.
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شروط تقسيط سيارات تويوتا راش 2022 من عبداللطيف جميل
- دون دفعة أولى في حالة كانت الدفعة الشهرية تغطي 40% من صافي الدخل الشهري.
- بدون كفيل عند تطابق الشروط.
- إمكانية إعادة تمويل الدفعة الأخيرة.
- الأسعار قابلة للتغيٌر في حال وجود عوامل مؤثرة كالسجل الائتماني للعميل.
اسعار سيارات تويوتا راش الموجودة في عرض عبداللطيف جميل 2022
السيارة تويوتا راش 2022 والتي تعمل بالبنزين الـ 4×2 سفن اس الـ GL الرياضية يبلغ سعرها إلى نحو 66800 ريال سعودي. أما السيارة الأخرى تويوتا راش 2022 تعمل بالوقود بنزين الـ 4 × 2 الاستاندرد الرياضية فيبلغ سعرها 62600 ريال سعودي.
أهم المميزات الموجودة في تويوتا راش 2022 في السعودية
|أنيقة ومتعددة الاستخدامات
|المحرك: 1.5 لتر، 4 اسطوانات، في في تي أي مزدوج القوة القصوى
|سيارة رياضية عملية متعددة المواهب لمواكبة نمط المعيشة
|: 103 حصان / 6000 د.د العزم الأقصى: 136 ن.م / 4200 د.د
|الأبعاد طول – عرض – ارتفاع (مم): 4435 – 1695 – 1705
|ناقل الحركة 4 سرعات اتوماتيكية
|دفع خلفي سعة خزان الوقود: 45 لتر كفاءة استهلاك الوقود: 16.3 كم/لتر
|7 ركاب (شاملة السائق)
|مقاس الإطارات: 215/60R17
|مقصورة داخلية فسيحة جدًا وبها حيز رائع جدًا
برنامج جميل للصيانة
اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﯾﻧطﺑﻖ ﻓﻘط ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎرات ﺗوﯾوﺗﺎ اﻟﺟدﯾدة اﻟﻣﺳﺗوردة ﻋن طرﯾﻖ اﻟﻣوزع اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻟﺷرﻛﺔ ﺗوﯾوﺗﺎ ﺑﺎﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ (ﻋﺑداﻟﻠطﯾف ﺟﻣﯾل) واﻟﻣﺑﺎﻋﺔ من 1 يناير 2020 حتى نهاية يونيو 2022
أنيقة ومتعددة الاستخدامات تصميم آيروديناميكي
سيارة رياضية عملية متعددة المواهب لمواكبة نمط معيشتك. حيث يجمع المظهر الجانبي بين التصميم الديناميكي والرحابة. ويوجد الشبك الأمامي: حيث تعبر مقدمة السيارة عن مظهرها القوي الواسع، في حين تُضفي الأجزاء المطلية بالكروم انطباعاً بالجودة العالية. علاوة على ما سبق توجد العجلات الألومنيوم: تؤكد الأسطح التشكيلية السوداء المستوحاة من الشكل التوربيني قوة وديناميكية السيارة الرياضية المتعددة الأغراض. كذلك الأنوار الخلفية: أسهمت الرسومات المميزة في إخراج مجموعة مصابيح خلفية أفقية إل إي دي تتميز بالأناقة.
المزايا الداخلية لـ سيارات راش تويوتا 2022
العدادات المشتركة: تتضمن لوحة العدادات كلاً من عداد السرعة وعداد دورات المحرّك المميّزين بقرصيهما الأنيقين المطليين بالكروم. التدريجات ثلاثية الأبعاد تعزّز قابلية الرؤية لتوفير معلومات القيادة الضرورية بنظرة سريعة. شاشة عرض المعلومات المتعددة في منتصف العدادات تعرض كفاءة استهلاك الوقود بصيغة تُفهَم بالبديهة، جنبًا إلى جنب مع مؤشر اقتصاد على شكل شريط. بدء التشغيل: يمكن بدء تشغيل السيارة بالضغط على دواسة الفرامل ودفع مفتاح تشغيل المحرّك. ويمكن إيقاف المحرّك بدفع المفتاح مرة أخرى.
نظام تكييف الهواء مكيّف الهواء الخلفي
أداء التدفئة والتبريد الممتاز الذي يوفّره تكييف الهواء التلقائي يحافظ على درجة حرارة مريحة داخل المقصورة، من أجل راحة قيادة ممتعة سواء كان الجو في الخارج حارًا أو باردًا. نظام التبريد الخلفي المدمج في السقف يحقق المزيد من الراحة في المقاعد الخلفية، لكي تكون الرحلة مريحة لجميع المتواجدين في السيارة.
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