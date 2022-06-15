نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط تويوتا راش 2022 في السعودية فخامة يابانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عزيزي محب السيارات التويوتا سنعرض لك سلسلة من العروض التأجيرية التمويلية في السعودية. وفي هذه المقالة سنتحدث عن عرض عبداللطيف جميل لـ تقسيط سيارة تويوتا راش 2022 في الفخامة اليابانية ذات العنوان الرائع. حيث ستتمتع بحصولك على السيارة من التمويل التأجيري الذي تقدمه عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل من خلال شبكة الفروع المنتشرة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

مزايا تقسيط تويوتا راش 2022 في السعودية فخامة يابانية

المزايا لا تنتهي في تقسيط عبد اللطيف جميل للسيارة تويوتا راش 2022 في السعودية أولًا بدون مصاريف إدارية. ثانيًا يمكنك أن تدفع الإيجار الشهري ثاني شهر حيث تتمتع بدفع من اول شهر من عبداللطيف جميل على اساس ستين شهر على حسب العرض. وبدون دفعة أولى. علاوة على ذلك بدون أي مصاريف إدارية ولا كفيل. والأهم من ذلك معتم من الهيئة الشرعية.

اسعار فئات سيارات تويوتا راش 2022 الموجودة في عروض تمكن عبداللطيف جميل

توجد سيارة راش 2022 بدفعات شهرية مقدارها 1177 ريال سعودي. وفترة سداد 60 شهر. كذلك توجد سيارة راش 2022 جي ال بدفعات شهرية 1256 ريال سعودي. ويمكنك أن تسدد من خلال البنك أو فروع عبداللطيف جميل. وهذا العرض ساري على موديلين فقط هما الذين ذكرناهما بالأعلى. والإيجار الشهري لا يشمل قيمة الضريبة المضافة. وتختلف الدفعات الشهرية باختلاف مواصفات وموديلات السيارة المختارة. ويحق للشركة احتساب مصاريف ادارية 1 % من مبلغ التمويل وبحد أقصى 5000 ريال للسيارة الواحدة. وهناك دفعة تملك متبقية من نهاية العقد. ويحق للشركة تعديل العرض أو الغاءه في اي وقت دون اعلان مسبق.

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شروط تقسيط سيارات تويوتا راش 2022 من عبداللطيف جميل

دون دفعة أولى في حالة كانت الدفعة الشهرية تغطي 40% من صافي الدخل الشهري. بدون كفيل عند تطابق الشروط. إمكانية إعادة تمويل الدفعة الأخيرة. الأسعار قابلة للتغيٌر في حال وجود عوامل مؤثرة كالسجل الائتماني للعميل.

اسعار سيارات تويوتا راش الموجودة في عرض عبداللطيف جميل 2022

السيارة تويوتا راش 2022 والتي تعمل بالبنزين الـ 4×2 سفن اس الـ GL الرياضية يبلغ سعرها إلى نحو 66800 ريال سعودي. أما السيارة الأخرى تويوتا راش 2022 تعمل بالوقود بنزين الـ 4 × 2 الاستاندرد الرياضية فيبلغ سعرها 62600 ريال سعودي.

أهم المميزات الموجودة في تويوتا راش 2022 في السعودية