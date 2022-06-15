” أشهر السيارات” مميزات وعيوب سيارة كيا سبورتاج 2022 ومواصفاتها

السيارة كيا سبورتاج 2022 هذا ما نتحدث عنه اليوم من عيوب ومميزات ومواصفات، وهى تعد من أشهر السيارات كيا وتعد من ضمن السيارات التي تم إصدارها في عام 2022، حيث تم عمل إصدارات كثيرة من نفس فئة السيارة هذا العام، ويبحث الكثير عن مميزاتها وعيوبها لكى يتم المقارنة بينها وبين أي سيارة أخرى مثل فئاتها، كما أنها سيارة متعددة الاستخدامات ويتوافر منها هذا العام ما يصل إلى خمس إصدارات مختلفة.

مميزات وعيوب سيارة كيا سبورتاج 2022 ومواصفاتها

السيارة كيا سبورتاج حازت على إعجاب الكثير من محبي اقتناء السيارات الحديثة فهى تحتوي على مواصفات كثيرة، ومن ضمن هذه المواصفات الآتي:

تتمتع بمحرك ذات سعة تصل إلى 1600 سي سي.

قدرة المحرك على إنتاج قوة تصل إلى 140 حصان.

كما بلغ عزم الدوران إلى 168 نيوتن لكل متر.

مميزات السيارة كيا سبورتاج 2022

يوجد الكثير من المميزات التي توجد في السيارة كيا سبورتاج؛ حيث حازت على إعجاب الكثير من محبي السيارات الحديثة، ومن ضمن هذه المميزات الآتي:

السيارة كيا سبورتاج تحتوي على تصميم رياضي جذاب لافت للشباب الذي يحب هذا النوع من السيارات.

من أبرز مميزات هذه السيارة تحتوي على مفتاح ذكي.

يوجد بها أماكن مختلفة للتخزين ولكن بنسبة أقل من السيارات الأخرى التي تنافسها.

تتمتع السيارة بمقاعد مريحة وهذه ميزة أخرى تميزها عن السيارات المنافسة.

الخامات الداخلية التي صنعت منها السيارة من الجلود وغيرها من أجود الخامات.

من مميزاتها أيضا التحكم في التبريد للمقاعد؛ حيث أن هذه الميزة متواجدة عم الفئات الأعلى منها.

ويتواجد بها العديد من المميزات.

عيوب سيارة كيا سبورتاج 2022

تحتوي السيارة كيا سبورتاج على مميزات كثيرة وبالرغم من ذلك تحتوي على عيوب كثيرة، وهى كالآتي: