“براعة التصميم” تعرف على أهم مواصفات سيارة تويوتا كورولا

مواصفات سيارة تويوتا كورولا هذا ما يهتم به الكثير من عشاق السيارات في الأسواق العربية، وقد تتميز هذه السيارة بمميزات عديدة تميزها عن غيرها من مواصفات وإمكانيات وتصميمات جذابة وجودة عالية جدا، وكل هذا يجعل الكثير يبحث عن كل ما يخص هذه السيارة، حيث أن من أهم مميزاتها هو الاستهلاك الاقتصادي للوقود، كما أنها تمتلك هيكل خارجي صلب يتحمل ى الصدمات دون أن تتأثر بأي إصابة، واليوم من خلال مقالنا هذا سوف نعرض لكم أهم مميزاتها ومواصفاتها فهي سيارة الطرق الصعبة.

مواصفات سيارة تويوتا كورولا

قامت شركة تويوتا بالإعلان عن إصداراتها الجديدة وجاءت من ضمن إحدى هذه الإصدارات السيارتين Core Circuit، وتم تصنيف هذان السيارتان من فئات السيارات الخاصة، حيث تم الإعلان عن توافر الإصدارين سيدين القياسي والهاتشباك، كما أن تم اعتماد سيارة تويوتا كورولا ضمن نسختين من المحركات منها محرك البنزين والهجين، بالإضافة إلى ذلك نجد أن هذه السيارة تمتلك القدرة على الدفع الرباعي، وإمكانية الدفع الأمامي أيضا.

مميزات السيارة تويوتا كورولا

تتميز السيارة تويوتا كورولا بالكثير من المميزات، ومن ضمن هذه المميزات ما يلي:

تتمتع هذه السيارة بوسائل أمان كثيرة قياسية.

كما تحتوي على تصميم داخلي مميز يشعر قائد السيارة بالشعور بالراحة.

بالإضافة إلى ذلك تحتوي سيارة تويوتا كورولا على هيكل خارجي صلب، ويقاوم جميع الصدمات دون أن يتأثر بأي ضرر.

أسعار تويوتا كورولا في مصر والسعودية 2022

تم الإعلان من قبل شركة تويوتا عن الأسعار بعد التعديلات للسيارة وزيادة أسعارها، وجاءت على النحو التالي:

السيارة فئة أكتيف مانيول يصل سعرها إلى 352 ألف جنيه مصري.

سيارة فئة أكتيف أوتوماتيك بسعر 390 ألف جنيه مصري.

السيارة فئة أكتيف بلس يصل سعرها إلى 600 مصري.

السيارة فئة كومفورت بسعر 425 ألف جنيه مصري.

سيارة فئة سمارت يصل سعرها إلى 445 ألف جنيه مصري.

سيارة فئة سمارت فتحة سقف بسعر 465 ألف جنيه مصري.

سيارة فئة GR 490 سعرها ألف جنيه مصري.

السيارة فئة اليجانس بسعر 499 ألف جنيه مصري.

أما عن سعر السيارة بالمملكة العربية السعودية فهي تبدأ من 75.555 ريال سعودي إلى 79.810 ريال سعودي.