سيارة لكزس 2023 RX أقوي سيارات الدفع الرباعي الصور والمواصفات

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عمر شويل - جدة سيارة لكزس 2023 RX ، كشفت الشركة العالمية لكزس عن وحش الطرقات الوعرة لكزس RX الجيل الجديد منها والمتوقع نزوله في الأسواق نهاية العام الحالى، تم إدخال العديد من التعديلات على RX 2023 لتتمتع بشكل أكثر جاذبية عن ذي قبل، ومواصفات عالية لتنافس أقوي سيارات تلك الفئة، RX عنوان للفخامة والرفاهية، مزودة بثلاث أنواع من المحركات، تمنحها أداء لامثيل له، وترضي رغبات العملاء، قيادة لكزس 2023 ممتعة ومبهرة ومريحة تتعامل مع أصعب الطرقات والظروف بكل سلاسة وأحترافية سوف نلقي الضوء على مواصفات السيارة والأسعار المتوقعة لها.

سيارة لكزس 2023 RX

في إطار منح الجيل الجديد من لكزس قوة أكبر في المناورات والتحرك بكل أريحية، تم بنائها على منصة جديدة تم إستخدامها في بعض فئات تويوتا على غرار ES أو NX تعرف تلك المنصة باسم GA-K تعمل على توزيع التوزان بشكل أفضل وتحسين ديناميكية قيادة السيارة، تأتي أيضا بنظام دفع رباعي قوي يعمل على توزيع القوة الناتجة من المحرك على العجلات بصورة تلقائية سواء في الأمام أو الخلف.

مواصفات محرك لكزس 2023

سوف تتوافر السيارة في الأسواق بثلاث أنواع للمحركات لتناسب أذواق العملاء، المحرك الأول 2400 سي سي قوة تسارع المحرك يصل إلى 100 كيلو خلال 7 ثواني ويتمتع بقوة 275 حصان، يدعمه وجود محرك 8سرعات، أما المحرك الثاني 2500 سي سي ويدعمه محرك آخر كهربائي يمنحه قوة تصل إلى 246 حصان، يأتي بناقل حركة من النوع الهجين وأتوماتيك متغير، المحرك الثالث توربو 2400 سي سي ومعه محرك كهربائي ينتج قوة 367 حصان تسارع هذا المحرك افضل من النوعان الأخرين بمعدل 5.9 ثوان ويرتبط بناقل حركة 6 سرعات.

مواصفات RX 2023 الشكل الخارجي

تم إدخال بعض التعديلات على الشكل الخارجي ل RX 2023 لتكون أكثر فخامة وتميز عن الإصدارات السابقة، تم إعادة تصميم شبكة الواجه الأمامية، لتتجانس مع المصابيح والمقدمة، أصبحت السيارة تتمتع برشاقة أكثر، زادت قاعدة العجلات بمعدل 6 سنتيمترات، وزادت سعة الحمولة الخلفية، احتفظت بشريط الإضاءة المميز ذو الشكل L، قياس العجلات تتراوح مابين ال 19 و ال 21 بوصة.

سعر سيارة لكزس 2023 RX

لم تعلن الشركة اليابانية عن سعر الطرازات الجديدة من لكزس بشكل نهائي، ولكن هناك بعض التوقعات للسعر المتوقع لها بالدولار والريال السعودي، الفئة الأول تبدأ ب 50 ألف دولار، والأعلى سعر ب 70 ألف دولار، بما يعادل بالعملة السعودية 187،000 ألف ريال للفئة الأساسية، والأعلى سعر 262،000 ريال.