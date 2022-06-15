انت الان تتابع خبر بتصميم جديد وجذاب.. اسعار ومواصفات نيسان سنترا موديل 2022 والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشهد السيارة الجديدة “نيسان” بتصميم جذاب ومميز ، وتعتبر سيارة نيسان سنترا موديل 2022 واحدة من أشهر سيارات العلامة التجارية اليابانية في مصر، وتسعى نيسان دائماً لإطلاق أجيال جديدة منها وتزويدها بأفضل التقنيات العصرية الجديدة لتستمر في مواكبة العصر وتحافظ على قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

محرك السيارة نيسان سنترا موديل 2022

تتوافر السيارة “نيسان” سنترا موديل 2022 فى السوق المصري ، بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يمكنه انتاج قوة قدرها 118 حصانا عند 5600 لفة في الدقيقة ، وعزم اقصى للدوران يبلغ 154 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات بواسطة علبة تروس اوتوماتيكية الأداء CVT.

وتحتوي السيارة “نيسان” سنترا موديل 2022 فرامل ABS مانعة للانغلاق، وعدد 2 من الوسائد الهوائية AIRBAGS، مع برنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، وانذار مانع للسرقة مع خاصية ايموبليزر، وقفل مركزي للأربعة أبواب، بالإضافة إلى إمكانية فتح حقيبة السيارة من الداخل، إلى جانب 4 نوافذ كهربائية التحكم.

شوف أسعار السيارة نيسان سنترا موديل 2022 الشكل الجديد

أول فئة: سعر السيارة نيسان سنترا موديل 2022 “أوتوماتيك” بقيمة قدرها 364,400 جنيه.

ثاني فئة: سعر السيارة نيسان سنترا موديل 2022 “أوتوماتيك” بقيمة قدرها 368,400 جنيه.