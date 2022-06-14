وحش التضاريس الواعرة.. مواصفات تويوتا هايلاندر 2022 النسخة الهجين البرونزية وأسعارها في السعودية

مواصفات سيارة تويوتا هايلاندر 2022، منذ بداية عام 2022 وظهرت أنواع عديدة من السيارات الحديثة والكلاسيكية في عالم السيارات، حيث تسابقت جميع الشركات في تقديم أحدث موديلات السيارات لتصبح على قائمة الموضة، ولكن سيارة تويوتا هايلاندر من أروع وأجمل السيارات الرياضية الحديثة المناسبة للبيئة، والتي يمكنها السير والتجول في جميع الأماكن والطرق سواء الوعرة أو العادية، لذلك لفتت جميع الأنظار إليها وأصبح الكثير يتسائل عنها وعن مواصفاتها، فهي من السيارات الأنيقة الفاخرة التي تحمل شكل خارجي مميز، وطراز داخلي مريح لجميع الركاب وكذلك القائد، ونظراً لكثرة البحث عنها سوف نوضح لكم مواصفات وأسعار سيارة تويوتا هايلاندر الحديثة.

مواصفات سيارة تويوتا هايلاندر 2022

حرصت شركة تويوتا على إخراج سيارة مميزة من الجيل الجديد، حيث تتميز السيارة بأنها عائلية ومتوسطة في الحجم وتمنح الركاب الراحة طوال الرحلة، كما إنها مميزة بالدفع الرباعي الذي يساعد قائد السيارة أثناء القيادة، وتعتبر سيارة تويوتا هايلاندر من السيارات الاقتصادية الموفرة عند استخدام الوقود، كما إنها تمد القائد براحة وترفيه وتقنيات سلامة أثناء القيادة، وغيرها من المميزات التي سوف نوضحها لكم.

تساعد القائد على القيادة براحة وهدوء. اقتصادية في استهلاك الوقود. درجات السلامة المزودة بالسيارة آمنة وتحمي القائد. مجهزة بأفخر التقنيات الحديثة التي تلائم جميع الفئات. سيارة رياضية وصديقة البيئة. مزودة بثلاث صفوف. سيارة تويوتا هايلاندر مزودة بقاعدة الدفع الرباعي. تحتوي على محرك V6 القوي. يصل عدد ركاب السيارة إلى ثمانية فهي سيارة عائلية. الرؤية الخارجية للسيارة جيدة. ذات جودة عالية وطراز مميز. تحتوي على خمسة مخارج USB. شاشة السيارة تعمل باللمس ومتاح شحن لاسلكي للجهاز. يمكن التحكم التلقائي في السيارة والدخول بدون مفتاح.

أسعار سيارة تويوتا هايلاندر 2022

على الرغم من المميزات العديدة التي توافرت في سيارة تويوتا هايلاندر الحديثة والعائلية إلا وأن أسعارها تلائم مختلف الفئات، فهي من السيارات الكلاسيكية العتيقة في الطراز، وتتمثل أسعار سيارة تويوتا هايلاندر الحديثة في الأسواق العربية في الآتي.