نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة رخيصة تبدأ بسعر 11 ألف ريال وإمكانيات ممتازة في المقال التالي

عمر شويل - جدة توجد الكثير من سيارات مستعملة رخيصة تناسب الكثير من الأشخاص، حيث إن السيارات بكافة أنواعها من الضرورة الملحة في المملكة العربية السعودية للمواطن والمقيم على السواء، حيث لا يمكن الانتقال من مكان لآخر بدونها، نظرا لأن الانتقال بدون سيارة يعرض البعض إلى التعب والإرهاق وصرف كثير من المال.

حيث يمتلئ سوق السيارات بأشكال وأنواع مختلفة من السيارات تنتجها شركات لا حصر لها يمكن الاختيار بينها، ولكن قد يكون هذا الأمر مكلف للبعض ولا يمكنه سداد المال اللازم لشراء سيارة جديدة خاصة إذا كان من ذوي الدخل المتوسط أو المحدود، لذا فإن سوق السيارات المستعملة يعتبر الحل الأمثل لهؤلاء الأفراد، حيث توجد سيارات مستعملة ذات إمكانيات عالية يبدأ سعرها من 11 ألف ريال سعودي.

سيارات مستعملة رخيصة

يوجد سوق خاص بالسيارات المستعملة في المملكة، والذي يوفر خيارات مختلفة من السيارات المستعملة لمختلف الأذواق والفئات، حيث تتفاوت الأسعار داخل السوق، وسنعرض هنا بعض أسعار السيارات المستعملة في المملكة.

سيارة مرسيدس S موديل 2007 باللون الأبيض، وتعمل بمحرك أوتوماتيك، ويبلغ سعرها 50 ألف ريال سعودي.

سيارة كاديلاك srx موديل 2011، وتمتاز بالعديد من المواصفات الرائعة، وبها عداد 310 كيلو متر، ويبلغ سعرها 23 ألف ريال سعودي.

كما أن سيارة كابرس موديل 2013، التي تمتاز بناقل حركة أوتوماتيكي، ومانع انغلاق، ويبلغ سعر السيارة داخل الأسواق السعودية 270 ألف ريال سعودي.

سيارة هيونداي سوناتا، وتمتاز سيارة هيونداي سوناتا بجميع فئاتها بوجود فتحة سقف، وعداد كيلومترات، ومحرك أوتوماتيك، ويبلغ سعر السيارة 200 ألف ريال سعودي.

سيارات متوفرة وإمكانيات عالية

سيارة سنتافي موديل 2012

محرك السيارة أوتوماتيك 6 سلندر، والممشى يصل إلى 256 ألف كيلو متر، ويبلغ سعر السيارة 180 ألف ريال سعودي.

سيارة قلاب دايهاتسو موديل 1986

تحتوي السيارة على ناقل حركة أوتوماتيكي، وتسير بالبنزين، ويبلغ سعرها 170 ألف ريال سعودي.

سيارة جمس سوبرمان موديل 2002

تمتاز سيارة جمس سوبرمان بناقل حركة أوتوماتيك، عداد مشي 250 ألف كيلو متر، كما أنها مزودة بفتحة سقف ومكيف ونظام تحكم، و تتوافر السيارة باللون الأبيض.

سيارة اكسنت موديل 2012

يعمل محرك السيارة أوتوماتيكيا، ويصل العداد إلى 60 ألف كيلو متر، ويبلغ سعر السيارة 21 ألف ريال سعودي.